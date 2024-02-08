دي بروين ينافس ثنائي ليفريول على لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 08 فبراير 2024 - 15:56

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر يناير من المسابقة.

وتواجد كيفين دي بروين من مانشستر سيتي مع كونور برادلي وديوجو جوتا ثنائي ليفربول وجابريل ميجاليس مدافع ارسنال في التنافس على الجائزة.

كما تواجد إيليا أديبايو لاعب لوتون تاون وريتشالسون مهاجم توتنام ضمن المرشحين الستة لجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي.

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وعاد دي بروين للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد التعافي من الإصابة وسجل هدفا وصنع هدفين خلال مواجهتي سيتي أمام نيوكاسل وبيرنلي.

فيما سجل ديوجو جوتا هدفين وصنع 3 آخرين خلال 3 جولات خاضها ليفربول في شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

بينما احتاج كونور برادلي صاحب الـ20 عاما مباراتين فقط مع ليفربول سجل فيهما هدف وصنع 3 آخرين ليدخل ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر يناير في المسابقة.

وسجل جابريل ميجاليس هدفين في شباك كريستال بالاس، وأحرز ريتسالسون 3 أهداف خلال 3 مباريات متتالية مع أرسنال.

وأحرز إيليا أدييابو 3 أهداف "هاتريك" في فوز لوتون تاون 4-0 على برايتون ليدخل ضمن المرشحين لجائزة لاعب الشهر.

الدوري الإنجليزي دي بروين ديوجو جوتا
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