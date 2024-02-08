مدرب فرانكفورت: مرموش سيشارك كأساسي أمام بوخوم

الخميس، 08 فبراير 2024 - 15:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند

أكد دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت أن مهاجمه المصري عمر مرموش سيعود مباشرة إلى التشكيل الأساسي للفريق في المباراة المقبلة.

ويستعد فرانكفورت لملاقاة بوخوم في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

وقال توبمولر في تصريحات للصحفيين: "عمر مرموش عاد لصفوف الفريق وسيكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام بوخوم".

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وأضاف "مرموش يمنحنا طاقة مختلفة في خط الهجوم من خلال انطلاقاته خلف المدافعين وتسديداته القوية".

وأتم مدرب فرانكفورت "عمر مرموش وفارس شايبي لاعبان رائعان حقا".

يوم الثلاثاء، انضم مرموش لتدريبات فريقه لأول مرة منذ توديع منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا بعد تعافيه من المرض.

الأسبوع الماضي، أوضح نادي آينتراخت فرانكفورت سبب عدم عودة لاعبه عمر مرموش بعد توديع منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا.

وقتها أفاد فرانكفورت عبر حسابه الرسمي على تويتر أن "مرموش يعاني من نزلة برد ولذلك بقي في مصر في الوقت الحالي".

ونشر النادي يوم الثلاثاء مقاطع من انضمام مرموش للتدريبات لأول مرة.

نزلة البرد تسببت في غياب مرموش عن المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

وشارك مرموش كبديل في مباراة دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وخسر المنتخب المصري المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسدد مرموش ركلته بنجاح.

ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.

عمر مرموش فرانكفورت
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