معادن قديمة من برج إيفل في ميداليات أولمبياد باريس 2024

الخميس، 08 فبراير 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

باريس 2024‎

ستحتوي ميداليات أولمبياد باريس 2024 على قطع من برج إيفل.

وكشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس يوم الخميس شكل الميداليات التي سيحصل عليها الأبطال.

وأوضحت اللجنة أن الميداليات ستحتوي على معادن قديمة من برج إيفل.

أخبار متعلقة:
يحيى عطيه الله ينتقل إلى الدوري الروسي رغم اهتمام 26 ناديا بضمه.. لينجارد يوقع لفريق كوري اتحاد جدة يستبعد جروهي من قائمته المحلية.. والحارس: لا أعلم مستقبلي أمم إفريقيا - كيسي: انتهزنا فرصة العودة من الموت

ستزن كل ميدالية 18 جراما، تتكون من بقايا معادن قديمة وجدها المسؤولون خلال عمليات التصليح والتطوير.

في نوفمبر الماضي، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 طرح دفعة جديدة من تذاكر المنافسات.

وطرحت اللجنة نحو 400 ألف تذكرة للبيع أواخر الشهر الجاري.

واوضحت اللجنة أن هناك 7.2 مليون تذكرة بيعت من أصل 10 ملايين يستهدف المنظمون بيعها.

فيما تستهدف اللجنة المنظمة بيع 2.8 مليون تذكرة لدورة الألعاب البارالمبية.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وهي متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

فيما تم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.

وكشف الموقع الرسمي عن وصول ما يقرب من نصف التذاكر المتاحة بسعر 50 يورو أو أقل حسب الفئة المختارة واللعبة المقرر حضورها.

ولم تكن رياضة كرة القدم صاحبة التذاكر الأعلى سعرا كما توقع البعض.

بينما جاءت التذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو في سبع مناسبات مختلفة خلال أولمبياد باريس 2024.

وشهدت نهائيات ألعاب القوى في ثلاثة أيام مختلفة وصول تذكرة الفئة الأولى إلى 980 يورو من سبع مناسبات خلال مختلف الألعاب.

كما يبلغ سعر تذكرة نهائي منافسات رجال كرة السلة 980 يورو لتذاكر الفئة الأولى.

أما الثلاث مناسبات الأخرى للتذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو فكانت لرياضة السباحة في ثلاثة أيام مختلفة.

باريس 2024 أولمبياد 2024
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي على القمة بالعلامة الكاملة.. وخسارة الزمالك تشعل جدول الترتيب كرة طائرة - اختيار حكم مصري في قائمة أولمبياد باريس اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد تعيين ياسر إدريس رئيسا لنظيرتها المصرية كرة طائرة - بعد دفع الغرامة والإعتذار.. الاتحاد المصري يرفع الإيقاف عن دولا ومايا تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم ثنائي محترف في الطائرة.. الزمالك يكشف صفقات ألعاب الصالات الأهلي يقرر تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل كرة سلة - باتريك يوسف ينضم لقائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة رودل
أخر الأخبار
تياجو ألكانتارا يصاب من جديد 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
معادن قديمة من برج إيفل في ميداليات أولمبياد باريس 2024 49 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن إصابة خالد عبد الفتاح خلال مواجهة سموحة الودية ساعة | الكرة المصرية
السعيد يصنع والجزيري يسجل ثنائية.. الزمالك يفوز على شبابه وديا ساعة | الكرة المصرية
يحيى عطيه الله ينتقل إلى الدوري الروسي ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - كيسي: انتهزنا فرصة العودة من الموت 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
مران الأهلي - الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بلوزداد.. وديانج راحة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين