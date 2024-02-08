الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي

الخميس، 08 فبراير 2024 - 13:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد - حمدي - الزمالك

أعلن الزمالك تفاصيل إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق الجديد التي تعرض خلال المواجهة الودية التي جمعته بفريق الشباب بالنادي.

وتعرض أحمد حمدي للإصابة خلال فوز الزمالك على فريق الشباب بنتيجة 3-1 وديا تحضيرا لاستئناف بطولة الدوري.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق عن تعرض أحمد حمدي للإصابة بشد في العضلة الضامة وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

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وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مونتريال الكندي.

وفاز الزمالك على فريق الشباب مواليد 2003 بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

وسجل سيف الدين الجزيري (هدفين) وإبرهيما نداي أهداف الزمالك، فيما أحرز كريم عبدون هدف فريق الشباب الوحيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن مسابقة الدوري.

ولعب الزمالك أمام فريق الشباب بالنادي مباراة قُسمت على 3 أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

الزمالك أحمد حمدي
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