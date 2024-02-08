الأهلي يعلن إصابة خالد عبد الفتاح خلال مواجهة سموحة الودية

الخميس، 08 فبراير 2024 - 13:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - منتخب السويس - خالد عبد الفتاح

أعلن النادي الأهلي إصابة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق خلال مواجهة سموحة الودية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية يوم الإثنين على استاد السلام أمام سموحة.

وكشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت تعرضه لإصابة بجزع في أربطة القدم.

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ويخضع عبد الفتاح لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه، واستكمل اللاعب فحوصاته الطبية بالخضوع لآشعة رنين.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 16 من شهر فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي شباب بلوزداد خالد عبد الفتاح
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