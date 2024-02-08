السعيد يصنع والجزيري يسجل ثنائية.. الزمالك يفوز على شبابه وديا

الخميس، 08 فبراير 2024 - 13:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله السعيد - الزمالك

صنع عبد الله السعيد هدفا في فوز الزمالك على فريق الشباب بالنادي الأبيض في إطار تحضيراته للفترة المقبلة.

وفاز الزمالك على فريق الشباب مواليد 2003 بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

وسجل سيف الدين الجزيري (هدفين) وإبرهيما نداي أهداف الزمالك، فيما أحرز كريم عبدون هدف فريق الشباب الوحيد.

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ويواصل الزمالك تحضيراته لاستئناف بطولة الدوري تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن مسابقة الدوري.

ولعب الزمالك أمام فريق الشباب بالنادي مباراة قُسمت على 3 أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - محمد السيد

الوسط: زياد كمال - محمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" - عبدالله السعيد

الهجوم: عمار ياسر - سيف الدين الجزيري.

و سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة العاشرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد ضغط جماعي على دفاع فريق 2003 من الثلاثي شيكابالا والجزيري وعمار ياسر.

وأدرك كريم عبدون هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 34، وبعدها سجل السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأول في الدقيقة 40 من رأسية قوية بعد عرضية من عبدالله السعيد.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأول والثاني له في الدقيقة 56 من انفراد بالمرمى، بعدما تصدى له معاذ علاء قبل أن يتابع الكرة ويسكنها في الشباك.

وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية مقابل هدف.

الزمالك عبد الله السعيد
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