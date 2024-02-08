أمم إفريقيا - كيسي: انتهزنا فرصة العودة من الموت

يؤمن فرانك كيسي لاعب وسط كوت ديفوار بأن منتخب بلاده استغل فرصة العودة لمنافسات أمم إفريقيا 2023 بأفضل طريقة ممكنة.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي يستضيفها، بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي، وذلك بعدما كان خارج البطولة لولا وقوف النتائج معه وصعود ضمن أفضل الثوالث.

وقال كيسي في تصريحات نشرها موقع كاف: "كانت الهزيمة أمام غينيا الاستوائية دافعا لنا. انتهزنا الفرصة لقول كلمتنا وتحمل المسؤولية".

وأضاف "هذا الملعب يحمل اسم رئيسنا، وعلينا أن نكرمه. لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. يجب أن نكتب التاريخ، والأمر متروك لنا لكتابة الفصل التالي".

وأكمل "عندما يكون لديك جمهور مثل جمهورنا الذي هو الأفضل في العالم، عليك أن تواصل الطريق إلى النهاية".

وأتم لاعب أهلي جدة "دعونا نتلذذ بانتصارنا. وبعدها سنركز على النهائي".

حصل كيسي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض على الكونغو بهدف دون رد، ليتأهل إلى النهائي في مواجهة نيجيريا.

وكان منتخب نيجيريا سبق كوت ديفوار في التأهل إلى النهائي بعد التغلب على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وتعد هذه هي المرة الخامسة في التاريخ الذي يتأهل فيها منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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كرنفال أمم إفريقيا - من هو فرانك كيسي

عُرف بين زملائه في ميلان بلقب "الرئيس" والذي أطلق عليه في غرفة الملابس.

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