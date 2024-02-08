مران الأهلي - الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بلوزداد.. وديانج راحة

الخميس، 08 فبراير 2024 - 12:47

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - خالد بيبو - مران الأهلي

استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ومنح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، أليو ديانج راحة من تدريبات اليوم بعد عودته إلى القاهرة عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا.

وشارك ديانج في تدريبات أمس الأربعاء فور عودته إلى القاهرة.

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ويحصل ديانج على راحة من تدريبات اليوم على أن ينتظم في تدريبات غدا الجمعة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية يوم الإثنين على استاد السلام أمام سموحة.

ومنح كولر راحة للفريق أمس الأربعاء وتم استثناء اللاعبين الدوليين الذين خاضوا تدريبات قوية على ملعب التتش.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 16 من شهر فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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