"سأحاول التحسن".. سون يعتذر للشعب الكوري الجنوبي

قدم سون هيونج مين نجم توتنام اعتذاره للشعب الكوري الجنوبي عقب وداع بطولة كأس آسيا.

وودع منتخب كوريا الجنوبية كأس آسيا من الدور نصف النهائي عقب الخسارة من الأردن بهدفين دون رد.

وقال سون للصحفيين: "أعتذر عن الخسارة. سأعمل على تحسين أدائي كلاعب كرة من أجل مساعدة بلادي على تحقيق الإنجازات".

وأضاف "سأحاول التحسن وكذلك جميع أفراد الفريق من أجل تصحيح المسار بعد خيبة الأمل التي أُصيب بها الشعب".

وأصبح نهائي كأس آسيا 2023 عربيا بتأهل قطر إلى النهائي لتضرب موعدا مع الأردن.

وسيكون ذلك النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسختي 1996 و2007.

وتأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

بينما تأهل منتخب قطر على حساب إيران بالفوز بنتيحة 3-2.

وسيكون ذلك اللقب الثاني لقطر حال التتويج باللقب، والأول للأردن حال التتويج باللقب.

موعد والقناة الناقلة للنهائي

يقام يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ASIAN CUP 1 و2 و3.