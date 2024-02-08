دعبس: لا يمكننا الوقوف أمام حلم حسام حسن ومنتخب مصر.. وحقيقة مفاوضات عبد الحفيظ

الخميس، 08 فبراير 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

حسام حسن - مودرن فيوتشر

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن كواليس تعاقد منتخب مصر مع حسام حسن والجهاز الذي تم تعيينه قبل أيام لقيادة فريق فيوتشر.

وشدد دعبس على استحالة الوقوف أمام حلم حسام حسن لقيادة منتخب مصر.

وقال دعبس عبر قناة صدى البلد: "منتخب مصر هو واجب وطني، فمهما كان لدينا ترتيبات أو خطط فهدف إسعاد جماهير الكرة المصرية يكون منتخب مصر".

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وتابع "حسام حسن مطلب شعبي من جماهير الكرة ولديه تاريخ كبير ومن الصعب أن نرى شيئا مثل ذلك ويكون لنادي مودرن فيوتشر اعتراض على ذلك".

وكشف دعبس "كان هناك تواصل واستئذان من اتحاد الكرة وفي النهاية نحن منظومة واحدة والأهم هي مصلحة مصر، ربما نحن الأكثر تضررا ولكنها مصلحة منتخب مصر وهو حلم لحسام حسن وأي شخص لقيادة منتخب بلاده".

وشدد رئيس مودرن فيوتشر "لم يكن ممكنا التفكير في تدمير حلم حسام حسن، ولم نفكر أبدا في استخدام الشرط الجزائي في التعاقد، إذا فعلنا ذلك فلا نكون مصريين".

أما عن المدير الفني الجديد فأوضح "تامر مصطفى كان في إنبي وشاءت الظروف رحيله فأتتمنا التعاقد معه، أرى أنه من الأجيال القادمة المميزة والتي يتعلق عليها الآمال في مجال التدريب بمصر".

وأجاب دعبس على سؤال دخول تامر مصطفى دائرة الترشيحات من قبل قائلا: "نعم بالتأكيد كان ضمن الخيارات المطروحة لدينا بعد رحيل ريكاردو فورموسينيو".

وتابع "إنبي كان يعاني من وقف في القيد، ولكن أرى أن ما فعله تامر مصطفى نموذج نجاح، وهو من صعد بنادينا بمسماه القديم، ويجب عندما يصعد مدرب بنادي إلى الدوري يتم دعمه واستمراره".

وبسؤاله عن حقيقة المفاوضات مع سيد عبد الحفيظ اختتم تصريحاته "نعم كان مرشحا للتواجد في مودرن فيوتشر وهو يتمتع بخبرات كبيرة ولديه شعبية، ولكن هو مرتبط بظروف معينة لذلك لم تكتمل الخطوة".

حسام حسن منتخب مصر مودرن فيوتشر
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