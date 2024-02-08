الرمادي: لا أحارب الأهلي.. ورفضت انتقال أحمد ياسر ريان للزمالك

أوضح أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا حقيقة تعطيله انتقال محمد بسام لصفوف الأهلي.

وحاول الأهلي ضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا بعد تعرض محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

قبل أن يتجه الأهلي ليتعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال الرمادي عبر أون تايم سبورتس: "لا أحارب الأهلي. انتقال بسام كان يتطلب تعويضه لذلك طلبت التعاقد مع مصطفى شوبير والاستفادة بلاعب مثل أحمد عبد القادر".

وواصل "ضيق الوقت جعلني أتمسك بضم حارس يعوض رحيل بسام وفي حال امتلاكي في الفريق حارس بنفس الكفاءة لم أكن لأرفض رحيله لصفوف الأهلي.

وتابع "البعض لا يعلم أنني رفضت انتقال أحمد ياسر ريان للزمالك. أنا في النهاية أبحث عن مصلحة فريقي وأتمنى التوفيق للناديين الكبيرين".

وكان عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي قد كواليس عدم إتمام صفقة انتقال محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا لصفوف الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال القيعي عبر قناة ناديه: "حاولنا ضم محمد بسام ومنذ اللحظة الأولى كان هو الخيار الأوقع والأقرب لضمه".

وأضاف "القيادات الكبيرة في سيراميكا كليوباترا كانت متفهمة موقف النادي الأهلي ولكن أصحاب القرار في الملعب كان موقفهم مختلف".

وواصل "طلبات سيراميكا كليوباترا لترك محمد بسام لا يمكن سماعها وليس مناقشتها والأهلي لن يصل به الأمر للموافقة على هذه المطالب"

وأتم تصريحاته "نادي الداخلية أبدى من البداية مرونة في انتقال محمود الزنفلي إلى الأهلي وكل الأرقام التي تقال عن الصفقة غير صحيحة".

بسام البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية موسم 2022-2023.

وفاز مع الفريق ببطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي.