اتحاد جدة يستبعد جروهي من قائمته المحلية.. والحارس: لا أعلم مستقبلي

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة قرر استبعاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من قائمة الفريق المحلية للنصف الثاني من الموسم.

وبذلك سيكون في إمكان جروهي المشاركة فقط في مسابقة دوري أبطال أسيا خلال منافسات الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن القرار جاء برغبة من جانب المدرب الأرحنتيني بعد التعاقد مع محمد المحاسنة، حارس مرمى ضمك، والذي سيتنافس على حراسة مرمى العميد في الموسم الحالي، مع عبد الله المعيوف.

وشارك جروهي أمام الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي، قبل ساعات من انتهاء مهلة تسجيل قوائم الأندية.

من جهته، قال مارسيلو جروهي لقناة SSC: "لا أدري ماذا أقول ولكن أشكر الجمهور، لقد حققنا الكثير سوياً وأشكركم على ارتداء قميص اتحاد جدة خلال السنوات الماضية".

وأوضح الحارس البرازيلي أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق إذا كان سيستمر أم سيرحل.

كما أعلن نادي اتحاد جدة إنهاء تعاقده مع إجور كورنادو لاعب الفريق.

وأشار الاتحاد إلى أن عقده كورنادو قد تم إنهاؤه بالتراضي.

ويأتي رحيل كورنادو لضرورة قيد 8 محترفين أجانب فقط في قائمة الاتحاد في ظل امتلاكه لعشرة أجانب.

ويتواجد من بين الـ 8 لاعبين الأجانب المقيدين في قائمة اتحاد جدة حاليا أحمد حجازي الذي لم يتم قيده في بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صاحب الـ 31 عاما انضم للاتحاد في 2021 قادما من الشارقة الإماراتي.

كورنادو لعب 71 مباراة بقميص الاتحاد وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 32.

وتوج كورنادو برفقة الاتحاد بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وحقق الاتحاد الفوز منذ قليل على الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي في دقائقها بالكامل لأول مرة منذ بداية الموسم في الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

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