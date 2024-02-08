إبراهيم حسن: لا مجال للدلع في منتخب مصر.. وهناك من يريد إثارة الجدل بشأن صلاح

يرى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن هناك من يريد إثارة الجدل بشأن تعامل الجهاز الفني للمنتخب مع محمد صلاح قائد الفريق.

وشدد إبراهيم حسن على تقدير الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لقيمة وقدر محمد صلاح وجميع اللاعبين المحترفين.

وكشف إبراهيم حسن عن تقديم الجهاز الفني في مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير الجاري بسبب ظروف سفر شقيقه حسام إلى كوت ديفوار لحضور المباراة النهائية من أمم إفريقيا ضمن أساطير القارة.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة سي بي سي: "ما نشعر به أنا وحسام عقب تولي قيادة المنتخب هو دعم وحب من الناس وهذا كرم من الله، لكن ذلك يجعل أحلامنا وأهدافنا أكبر وشرف كبير لنا تولي قيادة منتخب مصر".

وتابع "نعلم قيمة قميص منتخب مصر جيدا، والشارع المصري يريد منك التعب والجهد وتقديم أقصى ما لديك وفي النهاية التوفيق من الله".

وشدد "لم تكن هناك أي صعوبة في مفاوضات قيادتنا لمنتخب مصر، أنا وحسام نحب العمل والنجاح أما تفاصيل التعاقد وكل ذلك لا يهمنا، حتى الآن لم نتحدث عن تفاصيل عقد أو قيمة مالية أو غيره وكل ما يثار مجرد تكهنات، حديثنا فقط خلال تلك الفترة عن خطوتنا المقبلة".

أما عن موقف التوقف الدولي المقبل فأوضح "هناك دورة ودية في توقف مارس المقبل بالإمارات، حسام حسن لم يرفض المشاركة وبنسبة كبيرة سنتواجد بشكل طبيعي بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وستكون فرصة جيدة لرؤية المجموعة المتواجدة وتطبيق أفكار حسام ونبحث التجمع قبلها بـ 4 أو 5 أيام للتدريب".

وتابع "الجهاز الفني لم يُعلن بشكل رسمي ولكنه مكون من حسام وإبراهيم حسن، وطارق سليمان مدرب عام وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى ووليد بدر المدير الإداري، والآن نفكر في باقي الجهاز بالتنسيق مع اتحاد الكرة إذ أن هناك أفكار بتواجد عنصر شاب من أجل الخبرات وسننظر إلى الأنسب".

وبسؤاله عن موقف الجهاز الطبي خلال الفترة المقبلة فأجاب "سأجتمع بهم اليوم الخميس من أجل معرفة طريقة تفكيرهم ونحن نقدرهم وسنرى الأنسب ونتناقش سويا حتى يكون هناك تناغم في المجموعة بالكامل".

أما عن حالة الجدل بشأن التعامل مع محمد صلاح قائد المنتخب، قال إبراهيم حسن: "الأمر غريب جدا وهناك من يبحث عن عمل قلق دون أي أسباب، لدينا محترفون بقيمة وقدر كبير جدا مثل محمد صلاح".

وأضاف "لم نتحدث مع صلاح ولكننا نعلم قدره منذ بداية مشواره وكنا نبحث ضمه وقت تواجده في المقاولون العرب عند تولينا مسؤولية الزمالك".

وشدد "صلاح صنع تاريخا كبيرا له ولمصر وأي لاعب له قيمة مثل صلاح ومجموعة المحترفين سيكون هدفنا تواجدهم لإفادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، وعلى العكس أي لاعب يفيد المنتخب (هنشيله فوق دماغنا) وأنا وحسام نسعد جدا بأي لاعب ذو قيمة".

وواصل "سيكون هناك تواصل مع محمد صلاح وكافة المحترفين تريزيجيه وحجازي ومرموش وغيرهم، أي لاعب جاهز ويجتهد سيكون موجودا في الملعب ولا يوجد بيننا وبين أي لاعب مشكلة، وعلى العكس نتمنى تواجد أي لاعب يفيد الفريق ويجعلنا نحقق الانتصارات".

وشدد مدير المنتخب "لا يوجد مجال للدلع في منتخب مصر، ولكن نبحث عن اللاعب الذي يتمناه الشارع المصري والذي يلعب بشراسة وحماس من أجل قيمة المنتخب، ولن (نطبطب) على لاعب".

أما عن رحيله من قيادة فيوتشر بعد أيام قليلة من تولي المهمة فأوضح "أشكر وليد دعبس ومسؤولي مودرن فيوتشر وكنا نتمنى الاستمرار معهم بفكرهم الرائع، وأشكرهم أيضا على السماح لنا بتولي قيادة منتخب مصر".

وواصل "نحن في مهمة صعبة جدا، ومعدل الأعمار كبير، المهم بالنسبة لنا الأداء داخل الملعب ولكن يجب أن نعمل على المنتخب الأولمبي، حتى لا نتفاجأ بعد عامين وقبل كأس العالم بهبوط العامل البدني".

ووجه إبراهيم حسن رسالة للجميع "نريد أن نكون جميعا يد واحدة وتكون النية صافية فنحن نلعب باسم مصر وأيضا تكاتف اتحاد الكرة من أجل نجاح منتخب مصر والفترة المقبلة هي الأهم والحاسمة في تصفيات كأس العالم".

وأكد مدير المنتخب "حسام حسن وإبراهيم حسن لا يعرفان شيئا سوى العمل من أجل النجاح".

واختتم حسام حسن تصريحاته "مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفني سيكون يوم 14 فبراير بعد عودة حسام حسن من نهائي أمم إفريقيا عقب دعوته للحضور ضمن أساطير القارة".

من هو إبراهيم حسن (مدير المنتخب)

يعتبر أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية وشارك كلاعب في مركز الظهير الأيمن بمسيرته التي بدأت في الأهلي قبل أن يعتزل مع المصري البورسعيدي في يوليو 2006.

وخاض إبراهيم حسن تجربة احتراف مع ناديي باوك اليوناني ونيوشاتيل السويسري قبل أن يعود للأهلي مجددا وبعد 8 سنوات من العودة للقلعة الحمراء رحل إلى الزمالك في صفقة مدوية رفقة توأمه حسام حسن في صيف 2000 ولمدة أربع سنوات.

وعقب أربعة مواسم مع الزمالك انتقل إبراهيم حسن إلى المصري لمدة موسمين.

ومثلما كان إبراهيم حسن مزاملا لتوأمه في ملاعب كرة القدم، استمر مزاملا من خارج الخطوط في الجهاز الفني.

وعمل إبراهيم كمدير للكرة في الجهاز الفني لحسام حسن مع أندية المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة.

كما عمل إبراهيم حسن كمدرب مساعد في منتخب الأردن خلال الفترة من يوليو 2013 ولمدة عام بالجهاز الفني تحت قيادة حسام حسن.

وكان قد وقع الاختيار على إبراهيم حسن كمدير للكرة في الجهاز الفني لحسام حسن مع مودرن فيوتشر قبل أن يتولى قيادة منتخب مصر.