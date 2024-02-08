بي إن سبورتس: الصيني ما نينج حكما لنهائي كاس آسيا بين قطر والأردن

سيدير الحكم الصيني ما نينج نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن.

ويلعب منتخب قطر مستضيف البطولة أمام الأردن يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس آسيا.

وبحسب شبكة بي إن سبورتس، فإن الحكم الصيني ما نينج سيدير نهائي أمم آسيا بين قطر والأردن.

ما نينج صاحب الـ45 عاما يعد واحد من أشهر الحكام في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة.

وأدار الحكم الصيني إياب نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا والتي حسمها أوراوا ريدز الياباني على حساب الهلال السعودي.

وسيكون ذلك النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسختي 1996 و2007.

وتأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

بينما تأهل منتخب قطر على حساب إيران بالفوز بنتيحة 3-2.

وسيكون ذلك اللقب الثاني لقطر حال التتويج باللقب، والأول للأردن حال التتويج باللقب.

موعد والقناة الناقلة للنهائي

يقام يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ASIAN CUP 1 و2 و3.

ملعب النهائي

ويستضيف استاد لوسيل الذي استضاف من قبل نهائي كأس العالم 2022 نهائي البطولة.

ويتسع الملعب الذي شُيد في 2017 لـ 88966 ألف مشجع.

وسبق له استضافة السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال في أول مباراة بتاريخه.

واستضاف الملعب في كأس العالم 10 مباريات ومباراة افتتاح نسخة 2023 من كأس آسيا بين قطر ولبنان.