كأس فرنسا - باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 بثلاثية ضد بريست

الخميس، 08 فبراير 2024 - 01:05

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز في دور الـ 16 على بريست بنتيجة 3-1 في كأس فرنسا.

وتقدم باريس بالهدف الأول عن طريق مبابي في الدقيقة 34.

وتبعه البرتغالي دانيلو بيريرا بالهدف الثاني بعد 3 دقائق.

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وقلص ستيف مونيه الفارق في الدقيقة 65.

وأصبح الأمور أصعب على الضيوف في الدقيقة 69 بطرد ليليان براسييه بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وأنهى جونكالو راموس اللقاء بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وينتظر باريس سان جيرمان موعد القرعة لربع النهائي.

وتأهل حتى الآن كل من رين وليون ونيس وستراسبورج وفالنسيان وباريس سان جيرمان للدور المقبل.

وأحدث فريق فوت أوفرانج أحد أندية الدرجة الرابعة المفاجأة وتأهل على حساب لافال.

ويُكمل الفائز من مباراة روان وموناكو هوية المتأهل الأخير لربع النهائي.

باريس سان جيرمان كأس فرنسا كيليان مبابي بريست
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