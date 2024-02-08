خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد

أعلن نادي مودرن فيوتشر تعيين تامر مصطفى مدربا جديدا للفريق.

ويأتي تعيين مصطفى بدلا من حسام حسن الذي تولى تدريب منتخب مصر.

وقال وليد دعبس رئيس النادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ترك حسام حسن لمنتخب مصر؟ هذا أمر لا يحتاج للتفكير، نحن نتحدث عن منتخب مصر".

"اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر شيء يشرف نادي مودرن فيوتشر ويدل على سيرنا في الاتجاه الصحيح".

"الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى سيبدأ تدريباته بداية من الغد وسيتواجد برفقته علاء ميهوب كمدير للكرة مع منصبه كمدير رياضي للفريق".

"تامر مصطفى مستقبله سيكون أقوى بكثير في التدريب خلال الفترة المقبلة وهو من صعد بالفرق للدوري الممتاز لأول مرة عندما كان اسمه كوكاكولا".

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة

تامر مصطفى - المدير الفني

رضا الفداوي - مدرب عام

محمد صديق - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد فتحي - مخطط أحمال

أيمن فريد - طبيب الفريق

كريم فهمي - محلل أداء

وكان تامر مصطفى قد تقدم باستقالته من منصب المدير الفني لـ إنبي مطلع الشهر الجاري.

وقاد المدرب البالغ 48 عاما الفريق البترولي في 35 مباراة منذ توليه المهمة في فبراير 2023 وفاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وخسر 13.

من هو تامر مصطفى؟

بدأ مسيرته كلاعب مع المقاولون العرب ورحل بعمر 28 عاما عن الفريق وانضم للقناة وبعد إصابته بقطع في وتر أكيليس أُجبر على الاعتزال.

توج كلاعب مع ذئاب الجبل بكأس مصر 1995 وكأس الكؤوس الإفريقية، وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الإفريقية 1995 تحت قيادة الهولندي رود كرول.

بدأ مشواره التدريبي في وادي دجلة بالدرجة الثالثة كمدرب مساعد، ودرب فريق تحت 20 سنة لنادي الشباب السعودي وتوج معهم بالدوري.

ثم النجمة السعودي وكوكاكولا والتقدم السعودي ومنتخب السويس والقناة.

في ولايته الثانية مع كوكاكولا قاد الفريق للتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه قبل تحول اسمه لـ فيوتشر.

تولى تدريب مصر للمقاصة ثم الجونة في موسم 2021-22 وهبط كلاهما بنهاية الموسم للدرجة الثانية.

عاد مجددا للتدريب مع إنبي الموسم الماضي وأنهى الموسم سادسا في ترتيب الدوري وأعاد الفريق لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2015-16.