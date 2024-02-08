كأس ملك إسبانيا - بلباو ينتصر في مدريد على أتليتكو بذهاب نصف النهائي

الخميس، 08 فبراير 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو

وضع أتليتك بلباو قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز خارج قواعده على أتليتكو مدريد بنتيجة 1-0.

وسيلتقي الفريقان في الإياب يوم الخميس 29 فبراير على ملعب سان ماميس لحسم المتأهل للنهائي.

وسجل أليكس بيرنجير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25 من علامة الجزاء.

أخبار متعلقة:
كأس ملك إسبانيا - مواجهات قوية في المربع الذهبي.. ودربي محتمل في النهائي كأس ملك إسبانيا - برشلونة يتخطى عقبة سالامانكا ويصل لربع النهائي كأس ملك إسبانيا.. دربي مدريد في دور الـ16 ومواجهة سهلة لـ برشلونة كأس ملك إسبانيا - لا مفاجآت حتى الآن.. تأهل أتليتكو مدريد وجيرونا لثمن النهائي

وكاد أنطوان جريزمان أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 40 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني زاد أتليتكو مدريد من الضغط بحثا عن التعادل.

وأهدر جريزمان وصامويل لينو فرصتين في الدقيقة 51 و52 على الترتيب.

استمرت المحاولات من كل الفريقين لكن دون جديد.

وأعلن الحكم في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع عن ركلة جزاء للروخيبلانكوس لكن تقنية الفيديو رفضت الأمر وألغتها بعد 3 دقائق من المراجعة.

وكاد ألفارو موراتا أن يسجل برأسية في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع مرت بجوار القائم.

ويسعى الفريق الباسكي للوصول للنهائي للمرة 40 في تاريخه، بينما يأمل أتليتكو مدريد في العودة من جديد للتأهل للمرة الـ 20 للنهائي.

أتليتكو مدريد أتليتك بلباو كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
رفض طعون برشلونة وجيرونا قبل مواجهتي غرناطة وريال مدريد المدرسة الألمانية ضد البرتغالية.. آس: خلاف بين لابورتا وديكو حول المدرب الجديد مهاجم جيرونا يقترب من اللحاق بمواجهة ريال مدريد رومانو: مانشستر سيتي يتفق مع جيرونا لضم سافيو بعد 18 عاما.. ريليفو: برشلونة يقرر عدم تجديد عقد روبيرتو رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته كادينا سير تكشف موقف فينيسيوس من المشاركة ضد جيرونا ديكو عن شعوره بمساعدة الحكام وقت لعبه.. ورحيل تشافي وتعيين كلوب
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: لا مجال للدلع في منتخب مصر.. وهناك من يريد إثارة الجدل بشأن صلاح 14 دقيقة | منتخب مصر
بي إن سبورتس: الصيني ما نينج حكما لنهائي كاس آسيا بين قطر والأردن 40 دقيقة | آسيا
كأس فرنسا - باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 بثلاثية ضد بريست 10 ساعة | الكرة الأوروبية
خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 10 ساعة | الكرة المصرية
كأس ملك إسبانيا - بلباو ينتصر في مدريد على أتليتكو بذهاب نصف النهائي 10 ساعة | الدوري الإسباني
تشيلسي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية 11 ساعة | كوت ديفوار 2023
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين