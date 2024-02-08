كأس ملك إسبانيا - بلباو ينتصر في مدريد على أتليتكو بذهاب نصف النهائي

وضع أتليتك بلباو قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز خارج قواعده على أتليتكو مدريد بنتيجة 1-0.

وسيلتقي الفريقان في الإياب يوم الخميس 29 فبراير على ملعب سان ماميس لحسم المتأهل للنهائي.

وسجل أليكس بيرنجير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25 من علامة الجزاء.

⚽ أليكس بيرينجور يفتتح التسجيل لأتلتيك بيلباو من علامة الجزاء أتلتيكو مدريد 0 - 1 أتلتيك بيلباو#CopaDelRey| #SSC pic.twitter.com/U6B9Q49Q3D — SSC (@ssc_sports) February 7, 2024

وكاد أنطوان جريزمان أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 40 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني زاد أتليتكو مدريد من الضغط بحثا عن التعادل.

وأهدر جريزمان وصامويل لينو فرصتين في الدقيقة 51 و52 على الترتيب.

استمرت المحاولات من كل الفريقين لكن دون جديد.

وأعلن الحكم في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع عن ركلة جزاء للروخيبلانكوس لكن تقنية الفيديو رفضت الأمر وألغتها بعد 3 دقائق من المراجعة.

وكاد ألفارو موراتا أن يسجل برأسية في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع مرت بجوار القائم.

🔚 أتلتيك بيلباو يكسب أتلتيكو مدريد (1 - 0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 📅 مباراة الإياب الخميس 29 فبراير #CopaDelRey| #SSC pic.twitter.com/deEqf7D2Jq — SSC (@ssc_sports) February 7, 2024

ويسعى الفريق الباسكي للوصول للنهائي للمرة 40 في تاريخه، بينما يأمل أتليتكو مدريد في العودة من جديد للتأهل للمرة الـ 20 للنهائي.