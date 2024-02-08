تشيلسي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق تشيلسي الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بإعادة مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل ثلاثية شيلسي كل من كونور كالاجير ونيكولاس جاكسون وإنزو فيرنانديز، بينما أحرز موسى ديابي هدف أستون فيلا الوحيد.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق كالاجير بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نوني مادويكي.

GOAL!! Conor Gallagher scores his first goal of the season after great work from Noni Madueke and Nicolas Jackson.#beINFACUP #AVFC #CFC pic.twitter.com/rkXVhhUMTs — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 7, 2024

وبعد 10 دقائق أضاف جاكسون الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية من مالو جوستو.

GOAL!!! Nicolas Jackson heads home to give Chelsea an early 2-0 lead! These two sides are so unpredictable of late!#beINFACUP #AVFC #CFC pic.twitter.com/DMY8FEhhMR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 7, 2024

وفي الدقيقة الـ 54 أضاف إنزو الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة.

وسجل ديابي هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة الـ 91.

تشيلسي سيلعب مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل 12 فبراير، بينما سيلعب أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد.