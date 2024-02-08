تشيلسي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس، 08 فبراير 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز وكونور كالاجير - تشيلسي ضد أستون فيلا

حقق تشيلسي الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بإعادة مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل ثلاثية شيلسي كل من كونور كالاجير ونيكولاس جاكسون وإنزو فيرنانديز، بينما أحرز موسى ديابي هدف أستون فيلا الوحيد.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق كالاجير بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نوني مادويكي.

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وبعد 10 دقائق أضاف جاكسون الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية من مالو جوستو.

وفي الدقيقة الـ 54 أضاف إنزو الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة.

وسجل ديابي هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة الـ 91.

تشيلسي سيلعب مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل 12 فبراير، بينما سيلعب أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد.

تشيلسي أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي
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