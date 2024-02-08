تشيلسي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
الخميس، 08 فبراير 2024 - 00:42
كتب : FilGoal
حقق تشيلسي الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بإعادة مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
سجل ثلاثية شيلسي كل من كونور كالاجير ونيكولاس جاكسون وإنزو فيرنانديز، بينما أحرز موسى ديابي هدف أستون فيلا الوحيد.
تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق كالاجير بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نوني مادويكي.
GOAL!!
Conor Gallagher scores his first goal of the season after great work from Noni Madueke and Nicolas Jackson.#beINFACUP #AVFC #CFC pic.twitter.com/rkXVhhUMTs— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 7, 2024
وبعد 10 دقائق أضاف جاكسون الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية من مالو جوستو.
GOAL!!!
Nicolas Jackson heads home to give Chelsea an early 2-0 lead!
These two sides are so unpredictable of late!#beINFACUP #AVFC #CFC pic.twitter.com/DMY8FEhhMR— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 7, 2024
وفي الدقيقة الـ 54 أضاف إنزو الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة.
GOAL!!!
Pick that one out, Enzo Fernández!
Worth the booking for the celebration...#beINFACUP #CFC #AVFC pic.twitter.com/4Uok3kRqM3— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 7, 2024
وسجل ديابي هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة الـ 91.
تشيلسي سيلعب مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل 12 فبراير، بينما سيلعب أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد.