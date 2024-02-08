كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية

حصل فرانك كيسي لاعب وسط منتخب كوت ديفوار على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي يستضيفها، وذلك بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

وفاز منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض على الكونغو بهدف دون رد، ليتأهل إلى النهائي في مواجهة نيجيريا.

وكان منتخب نيجيريا سبق كوت ديفوار في التأهل إلى النهائي بعد التغلب على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وتعد هذه هي المرة الخامسة في التاريخ الذي يتأهل فيها منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

كرنفال أمم إفريقيا - من هو فرانك كيسي

عُرف بين زملائه في ميلان بلقب "الرئيس" والذي أطلق عليه في غرفة الملابس.

يحتفل كيسيه بأهدافه بأداء التحية العسكرية من أجل تكريم والده الراحل.

تعرف أكثر على فرانك كيسي من خلال كرنفال FilGoal.com لبطولة أمم إفريقيا