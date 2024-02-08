إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية

الخميس، 08 فبراير 2024 - 00:14

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم حسن برفقة اتحاد الكرة

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر حقيقة التفكير في عدم المشاركة بالبطولة الودية بشهر مارس المقبل.

وأجرى إبراهيم حسن أول اجتماع مع مسؤولي اتحاد الكرة للتحضير للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات.

وقال إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يجهز نفسه للمشاركة في هذه الدورة".

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وأضاف "لا صحة للاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة الودية".

وأشارت بعض التقارير عن اعتذار منتخب مصر عن عدم المشاركة في البطولة.

وشهد الاجتماع حضور كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوي مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذي.

الاجتماع جاء للتنسيق بين الجهاز المعاون والجهاز الفني للتنسيق بينهما حول معسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بالمعسكر وأكد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب.

ويشارك منتخب مصر في بطولة ودية بالإمارات خلال شهر مارس برفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

البطولة ستشهد الظهور الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد.

وأعلن اتحاد الكرة أم الثلاثاء تعيين حسام حسن مدربا جديد لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

ويعاون حسام حسن في الجهاز الفني كل من إبراهيم حسن كمدير للمنتخب وطارق سليمان كمدرب عام وأحمد الكاس كمدرب مساعد ووليد بدر كإداري على أن يتم اختيار مدرب حراس المرمى.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا تحت قيادة فيتوريا بعد الخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

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