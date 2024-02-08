كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة

الخميس، 08 فبراير 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

تروست إيكونج - نيجيريا - كوت ديفوار

أصبح طرفي نهائي أمم إفريقيا 2023 معروفان الآن بتأهل كوت ديفوار لتضرب موعدا مع نيجيريا.

المباراة النهائية ستكون مكررة للمواجهة التي جمعت بين المنتخبين في دور المجموعات خلال النسخة الحالية والتي انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون مقابل.

وتأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح، بينما فاز منتخب كوت ديفوار على الكونغو الديموقراطية بهدف دون مقابل.

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ويسعى منتخب نيجيريا للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يبحث منتخب كوت ديفوار على لقبه الثالث.

موعد والقناة الناقلة للنهائي

المباراة النهائية تقام يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس AFCON 1 و2 و3 و4.

ملعب النهائي

يستضيف ملعب الحسن واتارا المباراة النهائية والذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتسع الملعب لـ 60 ألف مشجع وتم افتتاح عام 2020.

Alassane Ouattara Stadium - Wikipedia

المنتخبان التقيا 28 مرة من قبل وفاز كل منهما مرات بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار نيجيريا
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