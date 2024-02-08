أمم إفريقيا - يقلدون ألمانيا؟ لاعبو الكونغو الديمقراطية يطالبون بالسلام في بلادهم

الخميس، 08 فبراير 2024 - 00:03

كتب : إسلام أحمد

رسالة لاعبو الكونغو الديمقراطية قبل لقاء كوت ديفوار

ظهر لاعبو الكونغو الديمقراطية أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب بلادهم وهم يضعون أيديهم على أفواهم ويشيرون إلى رؤوسهم.

المشهد جديد في الكرة الإفريقية، وليس بنفس طريقة لاعبي منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022.

والأسباب الكونغولية بعيدة عن السياسة وصراع السلطة في البلد بل من أجل المطالبة بالسلام في الجزء الشرقي من الكونغو.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي كرنفال أمم إفريقيا - زيارة بيسيرو غيرت كل شيء.. نوابيلي رجل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا أمم إفريقيا - بيسيرو: سعيد بالفوز المستحق.. والآن نريد الفوز باللقب ضمن أساطير القارة.. كاف يدعو حسام حسن لحضور نهائي أمم إفريقيا

كما شاركهم الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ الكونغو الديمقراطية الأمر ذاته.

ماذا يحدث في الكونغو الديمقراطية؟

اندلع صراع بين الجماعات المسلحة وميليشيات موالية للحكومة ومتمردو إم 23، تتقاتل من أجل السيطرة على الأراضي في شرق البلاد بمدينة كيفو الغنية بالمعادن وعاصمتها جوما.

ويتواصل القتال بين القوات المتناحرة، وبحسب التقارير فإن ما لا يقل عن 60 مدنيا راح ضحية الاشتباكات في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري.

ووفقا للأمم المتحدة، دفع الصراع المتصاعد 6.9 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، وقالت المنظمة إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه واحدة من "أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".

M23 soldiers leave Rumangabo camp after a meeting with East African officials, DR Congo - 6 January 2023

وكتب سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي: "الجميع يرى المذابح في شرق الكونغو. لكن صامتين، استخدم نفس الطاقة التي وضعتها في الحديث عن كأس الأمم لتسليط الضوء على ما يحدث معنا. ليست هناك لفتات صغيرة".

وطلب اتحاد كرة القدم الكونغولي من نظيره الإفريقي إمكانية ارتداء اللاعبين شارات سوداء أثناء المباراة "كعلامة حداد" و"إظهار للتضامن" مع المتضررين مؤخرا من الصراع.

وهو ما حدث بالفعل وظهر به لاعبو الفهود في أرضية الملعب.

Chancel Mangulu Mbemba of DR Congo controls the ball during the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations semi-final match between Ivory Coast and DR...

ومن جانبه كتب سانشيل مبيمبا قائد الفهود: "تفكير كبير للغاية لجميع ضحايا الفظائع في جوما وعائلاتهم، أصلي من كل قلبي أن تستعيد بلادي سلامها".

وتتمتع منطقة شمال كيفو، التي شهدت معظم القتال الأخير، بوفرة في المعادن بما في ذلك الذهب والماس والكوبالت، وهي مكون رئيسي في بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية والعديد من نماذج السجائر الإلكترونية.

كما كتب جيديون كالولو: "أنا جوما. أنا كونغولي. نريد السلام".

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطاينة فإن حركة تمرد إم 23 تم تشكيلها منذ أكثر من 10 سنوات، وبحسب تقارير سابقة فإن رواندا جاره الكونغو الديمقراطية هي من أنشاتها، لكن رواندا نفت ذلك.

Residents of Bambo in Rutshuru territory, 60 kilometers north of Goma, the capital of North Kivu, eastern Democratic Republic of Congo, flee as the M23 attacked the town on October 26, 2023.

ويعود الفهود للمربع الذهبي لأول مرة منذ 2015 والمرة السادسة في تاريخهم.

وبعد الخسارة سيتنافس لاعبو الكونغو الديمقراطية مع جنوب إفريقيا على الميدالية البرونزية.

أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة من الموت للنهائي أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي ضمن أساطير القارة.. كاف يدعو حسام حسن لحضور نهائي أمم إفريقيا كرنفال أمم إفريقيا - زيارة بيسيرو غيرت كل شيء.. نوابيلي رجل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا أمم إفريقيا - بيسيرو: سعيد بالفوز المستحق.. والآن نريد الفوز باللقب أفضل من ويليامز
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا - بلباو ينتصر في مدريد على أتليتكو بذهاب نصف النهائي 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشيلسي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية 40 دقيقة | منتخب مصر
كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة 50 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - يقلدون ألمانيا؟ لاعبو الكونغو الديمقراطية يطالبون بالسلام في بلادهم 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
من الموت للنهائي 57 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين