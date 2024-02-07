تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي يستضيفها، وذلك بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

وفاز منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض على الكونغو بهدف دون رد، ليتأهل إلى النهائي في مواجهة نيجيريا.

وكان منتخب نيجيريا سبق كوت ديفوار في التأهل إلى النهائي بعد التغلب على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وتعد هذه هي المرة الخامسة في التاريخ الذي يتأهل فيها منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب كوت ديفوار بلقب البطولة مرتين في 1992 و2015، وحصل على المركز الثاني في 2006 و2012.

من الموت للنهائي

وكان منتخب كوت ديفوار أقرب للخروج من دور المجموعات عن التأهل إلى دور الـ16.

ولكن بفضل فوز منتخب المغرب على زامبيا تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وخسر منتخب كوت ديفوار آخر مباراة في دور المجموعات أمام غينيا الإستوائية 4-صفر في آخر مباريات دور المجموعات.

ليقرر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إقالة المدرب جيان لويس جاسيه ومساعده أديجوا جيسيليان دون الانتظار لمعرفة هل سيتأهل المنتخب إلى الدور الثاني أم لا.

وبعد التأهل أسند الاتحاد الإيفواري مهمة تدريب المنتخب إلى أحد المساعدين وهو إيمرس فاي.

ليتفوق منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 على السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح، ثم فاز على مالي في دور الـ8، ثم الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

وصف المباراة

ظهرت خطورة الكونغو الديمقراطية أولا وسجل سيدريك باكامبو هدفا بعد متابعة لركلة ركنية لكن الحكم لم يحتسبه بسبب وجود خطأ ضد حارس المرمى.

واستمرت فرص الكونغو الخطيرة وأهدر يوان ويسا فرصة خطيرة للكونغو بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى، ليسددها في جسد الحارس يوسف فوفانا.

وجاء الدور على كوت ديفوار وهذه المرة كاد هالر أن يسجل التقدم بضربة رأسية مقوية مرت جوار القائم.

وكاد فرانك كيسي أن يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكن الكرة اصطدمت في القائم وخرجت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني واصل فرانك كيسي تهديد المرمى وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة.

وأخيرا نجح سيباستيان هالر في تسجيل الهدف الأول لكوت ديفوار في الدقيقة 65.

وجاء الهدف بعدما تلقى هالر عرضية قابلها بتسديدة هوائية رائعة لتصطدم الكرة في الأرض وتمر من أعلى الحارس وتذهب إلى الشباك.

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ومرة أخرى كاد هالر أن يسجل الثاني بضربة رأسية بعد ركلة ركنية لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل.

هالر واصل تهديد المرمى بعدما واجه المرمى ليضع الكرة من أعلى الحارس المتقدم لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

واستمرت محاولات الكونغو لإحراز التعادل في الوقت المتبقي بينما شكلت هجمات كوت ديفوار المرتدة خطورة كبيرة، ولكن النتيجة لم تتغير ليتأهل الأفيال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.