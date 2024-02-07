كرنفال أمم إفريقيا - زيارة بيسيرو غيرت كل شيء.. نوابيلي رجل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

ستانلي نوابيلي - نيجيريا

تألق ستانلي نوابيلي حارس نيجيريا ضد جنوب إفريقيا وتصدى لركلتي ترجيح قادت النسور الخضر لنهائي أمم إفريقيا وحصد جائزة رجل المباراة.

واستقبل نوابيلي هدفا لأول مرة بعدما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية.

وقال نوابيلي بعد المباراة: "أداء الفريق رائع طيلة البطولة، وأقدر الجميع".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بيسيرو: سعيد بالفوز المستحق.. والآن نريد الفوز باللقب تشكيل أمم إفريقيا - تغيير وحيد في نيجيريا.. وتاو يقود جنوب إفريقيا أفضل من ويليامز أمم إفريقيا - الثالثة في البطولة.. أمين عمر يدير مواجهة جنوب إفريقيا ضد نيجيريا

وأكمل "عندما أخبرني المدرب بقدومه لزيارتي، كان ذلك من أكبر الأشياء، الأمر كان محفزا وعندما أخبرني بقدومه كنت ممتنا".

ماذا قدم نوابيلي ضد الأولاد؟

دقائق: 120

تصديات: 4

تمريرات صحيحة: 12 من 24

تصدي لركلات الترجيح: 2

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا سافر إلى جنوب إفريقيا لمشاهدته مع فريقه قبل أن يضمه لقائمة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا. (تعرف أكثر من كرنفال أمم إفريقيا)

نوابيلي خاض مباراة ودية في 2021 مع نيجيريا وخسروا حينها 4-0 من المكسيك.

عاد مجددا قبل أمم إفريقيا بدعوة من بيسيرو وخاض مباراة ودية وأصبح الحارس الأساسي قائدا نيجيريا في ثامن مبارياته الدولية للنهائي القاري الأولى من 11 عاما.

نيجيريا أمم إفريقيا جنوب إفريقيا ستانلي نوابيلي
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة أمم إفريقيا - يقلدون ألمانيا؟ لاعبو الكونغو الديمقراطية يطالبون بالسلام في بلادهم من الموت للنهائي أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي ضمن أساطير القارة.. كاف يدعو حسام حسن لحضور نهائي أمم إفريقيا أمم إفريقيا - بيسيرو: سعيد بالفوز المستحق.. والآن نريد الفوز باللقب أفضل من ويليامز
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا - بلباو ينتصر في مدريد على أتليتكو بذهاب نصف النهائي 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشيلسي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية 40 دقيقة | منتخب مصر
كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة 50 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - يقلدون ألمانيا؟ لاعبو الكونغو الديمقراطية يطالبون بالسلام في بلادهم 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
من الموت للنهائي 57 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين