كرنفال أمم إفريقيا - زيارة بيسيرو غيرت كل شيء.. نوابيلي رجل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

تألق ستانلي نوابيلي حارس نيجيريا ضد جنوب إفريقيا وتصدى لركلتي ترجيح قادت النسور الخضر لنهائي أمم إفريقيا وحصد جائزة رجل المباراة.

واستقبل نوابيلي هدفا لأول مرة بعدما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية.

وقال نوابيلي بعد المباراة: "أداء الفريق رائع طيلة البطولة، وأقدر الجميع".

وأكمل "عندما أخبرني المدرب بقدومه لزيارتي، كان ذلك من أكبر الأشياء، الأمر كان محفزا وعندما أخبرني بقدومه كنت ممتنا".

ماذا قدم نوابيلي ضد الأولاد؟

دقائق: 120

تصديات: 4

تمريرات صحيحة: 12 من 24

تصدي لركلات الترجيح: 2

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جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا سافر إلى جنوب إفريقيا لمشاهدته مع فريقه قبل أن يضمه لقائمة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا. (تعرف أكثر من كرنفال أمم إفريقيا)

نوابيلي خاض مباراة ودية في 2021 مع نيجيريا وخسروا حينها 4-0 من المكسيك.

عاد مجددا قبل أمم إفريقيا بدعوة من بيسيرو وخاض مباراة ودية وأصبح الحارس الأساسي قائدا نيجيريا في ثامن مبارياته الدولية للنهائي القاري الأولى من 11 عاما.