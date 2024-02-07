اتحاد جدة ينهي تعاقده مع كورنادو بالتراضي

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

إيجور كورنادو - الاتحاد - الأهلي

أعلن نادي اتحاد جدة إنهاء تعاقده مع إجور كورنادو لاعب الفريق.

إيجور كورنادو

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وأشار الاتحاد إلى أن عقده كورنادو قد تم إنهاؤه بالتراضي.

ويأتي رحيل كورنادو لضرورة قيد 8 محترفين أجانب فقط في قائمة الاتحاد في ظل امتلاكه لعشرة أجانب.

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ويتواجد من بين الـ 8 لاعبين الأجانب المقيدين في قائمة اتحاد جدة حاليا أحمد حجازي الذي لم يتم قيده في بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صاحب الـ 31 عاما انضم للاتحاد في 2021 قادما من الشارقة الإماراتي.

كورنادو لعب 71 مباراة بقميص الاتحاد وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 32.

وتوج كورنادو برفقة الاتحاد بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وحقق الاتحاد الفوز منذ قليل على الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي في دقائقها بالكامل لأول مرة منذ بداية الموسم في الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

الدوري السعودي اتحاد جدة إيجور كورنادو
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