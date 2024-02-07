أمم إفريقيا - بيسيرو: سعيد بالفوز المستحق.. والآن نريد الفوز باللقب

أبدى جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ سعادته بالفوز والوصول لـ نهائي أمم إفريقيا 2023.

وقادت ركلات الترجيح نيجيريا للنهائي الثامن لها في تاريخ كأس أمم إفريقيا على حساب جنوب إفريقيا.

وقال بيسيرو عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "سعيد بالإنجاز ونستحق هذا الفوز، ومرت 11 عاما على آخر نهائي لنيجيريا، وما قمنا به إنجاز عظيم والآن نريد الفوز باللقب".

وأكمل "الوصول لم يكن سهلا، وكانت مباراة صعبة ضد منتخب محترم جدا، فزنا على جنوب إفريقيا وسعيد بالفوز المستحق".

وأردف "تقنية الفيديو هي من تحكم، سجلنا وعادوا في النتيجة وأعتقد أننا كنا أفضل وخلقنا الكثير من الفرص".

وأتم من يفضل في النهائي: "نحن لا نختار، سنقابل من يستحق الوصول للنهائي".

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وتلك المرة الثامنة التي يصل لها منتخب نيجيريا لنهائي أمم إفريقيا والأولى منذ 2013 التي حقق النسور الخضر لقبها.

وتعد نيجيريا ثالث أكثر منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا بعد مصر (10 مرات) وغانا (9 مرات).

بينما ستلعب جنوب إفريقيا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2000.

وعادت نيجيريا للنهائي مجددا على الأراضي الإيفوارية بعدما صعدت لنهائي 1984 وخسرت النهائي ضد الكاميرون.