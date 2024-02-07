تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي أمم إفريقيا 2023 بالفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب السلام في مدينة بواكي.

الهدفان جاءا من ركلتي جزاء، تقدم ويليام تروست إيكونج لنيجيريا وسجل تيبوهو موكوينا لجنوب إفريقيا.

وتلك المرة الثامنة التي يصل لها منتخب نيجيريا لنهائي أمم إفريقيا والأولى منذ 2013 التي حقق النسور الخضر لقبها.

وتعد نيجيريا ثالث أكثر منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا بعد مصر (10 مرات) وغانا (9 مرات).

بينما ستلعب جنوب إفريقيا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2000.

وعادت نيجيريا للنهائي مجددا على الأراضي الإيفوارية بعدما صعدت لنهائي 1984 وخسرت النهائي ضد الكاميرون.

نوابيلي أفضل من ويليامز

في ربع النهائي تألق ويليامز حارس جنوب إفريقيا وأصبح أول حارس في تاريخ أمم إفريقيا يتصدى لـ 4 ركلات ترجيح من 5 في البطولة.

وخلال المباراة اليوم استقبل هدفا من ركلة جزاء وأهدر أولا أنيا ركلة جزاء أعلى العارضة.

بينما تعملق نوابيلي وتصدى لركلتي جزاء من تيبوهو موكوينا وإيفدنيس مكجوبا قائدا نيجيريا للنهائي وحصد جائزة رجل المباراة.

وأصبحت نيجيريا أكثر منتخب ينتصر في ركلات الترجيح بأمم إفريقيا برصيد 6 مرات بالتساوي مع مصر.

























































التشكيل

أجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا تغييرا وحيدا في تشكيله الأساسي.

وبدأ برايت أوسي صامويل بدلا من زايدو سانوسي في مركز الظهير المتقدم الذي شارك أساسيا ضد أنجولا في دور الـ 8.

بينما لم يُجر هوجو بروس أي تغيير في تشكيل الأولاد الذي فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين لكن دون خطورة محققة على المرميين.

رأسية تروست إيكونج جاءت سهلة في يد رونوين ويليامز في الدقيقة 23.

وطالب لاعبو جنوب إفريقيا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 26 رفضت تقنية الفيديو احتسابها.

وجاء أول تهديد من جنوب إفريقيا بتسديدة سهلة في منتصف المرمى من بيرسي تاو في الدقيقة 28.

صنع تاو من عرضية فرصة لهدف التقدم للأولاد لكن رأسيته سيتول مرت بعيدة عن مرمى نوابيلي في الدقيقة 33.

وظهر فيكتور أوسيمين في الدقيقة 44 برأسية لم تشكل خطورة وأعلن أمين عمر نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

الشوط الثاني بدأ سريعا لكن دون محاولات تذكر، فاضطر بيسيرو المدير الفني لنيجيريا إجراء تغييرين بمشاركة صامويل شوكويزي والحسن يوسف بدلا من موسيس سيمون وأليكس أيوبي في الدقيقة 63.

وتحصل أوسيمين على ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد تعرضه لعرقلة من موثوبي مفالا داخل منطقة الجزاء.

وسجل ويليام تروست إيكونج هدف نيجيريا الأول في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية مرت من تحت يد الحارس رونوين ويليام.

وكادت تسديدة إيفدنيس ماكجوبا أن تدرك التعادل للأولاد بكرة مرت بجوار القائم الأيسر لنوابيلي في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 86 سجل فيكتور أوسيمين هدف نيجيريا الثاني محتفلا بضمان نسور نيجيريا للوصول للنهائي.

لكن تقنية الفيديو استدعت أمين عمر مباشرة بعد دقيقة في ظل المطالبات بركلة جزاء لصالح بيرسي تاو، وعقب المراجعة ألغي الهدف واحتسب الحكم المصري ركلة جزاء للبافانا بافانا.

وفي الدقيقة 90 سجل تيبوهو موكوينا هدف التعادل من ركلة جزاء بعدما كان فريقه على أعتاب التوديع.

سيناريو غريب في اللحظات الأخيرة من مواجهة نيجيريا وجنوب إفريقيا يسفر عن ركلة جزاء لصالح منتخب البافانا بافانا يدرك من خلالها التعادل#كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_جنوب_افريقيا#AFCON2023 pic.twitter.com/QAb4rqLrcG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024

وأهدر خوليسو موداو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع فرصة التأهل المباشر للنهائي بتسديدة ارتدت من الحارس جعلته في مواجهة المرمى سددها أعلى العارضة بغرابة.

في الشوطين الإضافيين، أصبحت الأوضاع أهدأ وتألق ويليامز في التصدي لتصويبة صاروخية من أوسيمين في الدقيقة 101.

وفي الشوط الإضافي الثاني تدخل جرانت كيكانا على تيريم موفي في الدقيقة 112 وعاد أمين عمر لتقنية الفيديو من جديد وأشهر بطاقة حمراء لمدافع جنوب إفريقيا وخطأ لنيجيريا على حدود منطقة الجزاء.

كيليتشي إيهانتشيو سدد كرة قوية لكن ويليامز كان في الموعد بالتصدي من مرة واحدة في الدقيقة 116.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لننتقل إلى ركلات الترجيح.

تيريم موفي سجل الأولى لنيجيريا في منتصف المرمى، وحاول موكوينا أن يسدد في نفس الزواية كما فعل خلال اللقاء لكن نوابيلي كان في الموعد وتألق وتصدى للركلة الأولى للأولاد.

وسجل البديل كينيث أوميرو الهدف الثاني للنسور الخضر، وسجل ميهالي مايامبيلا لجنوب إفريقيا.

وأهدر أولا أينا ركلة نيجيريا الثالثة، لكن نوابيلي كان في الموعد ومنع ركلة إيفدنيس مكجوبا لتصبح النتيجة 2-1.

وسجل القائد ويليام تروست إيكونج لنيجيريا الركلة الرابعة والهدف الثالث للنسور الخضر، تاركا الأمر في يد موثوبي مفالا الذي سجل وتصبح النتيجة 3-2.

وانبرى إيهانتشيو للركلة الأخيرة مسجلا إياها وكاتبا تأهل نيجيريا للنهائي.

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