أفضل من ويليامز

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 22:07

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي أمم إفريقيا 2023 بالفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب السلام في مدينة بواكي.

الهدفان جاءا من ركلتي جزاء، تقدم ويليام تروست إيكونج لنيجيريا وسجل تيبوهو موكوينا لجنوب إفريقيا.

وتلك المرة الثامنة التي يصل لها منتخب نيجيريا لنهائي أمم إفريقيا والأولى منذ 2013 التي حقق النسور الخضر لقبها.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - تغيير وحيد في نيجيريا.. وتاو يقود جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - الثالثة في البطولة.. أمين عمر يدير مواجهة جنوب إفريقيا ضد نيجيريا كرنفال أمم إفريقيا - أطلق عليه والده لقب "بابا".. سيمون رجل مباراة نيجيريا وأنجولا تشكيل أمم إفريقيا – هالر أساسي مع كوت ديفوار.. والكونغو بالطريقة المعتادة

وتعد نيجيريا ثالث أكثر منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا بعد مصر (10 مرات) وغانا (9 مرات).

بينما ستلعب جنوب إفريقيا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2000.

وعادت نيجيريا للنهائي مجددا على الأراضي الإيفوارية بعدما صعدت لنهائي 1984 وخسرت النهائي ضد الكاميرون.

نوابيلي أفضل من ويليامز

في ربع النهائي تألق ويليامز حارس جنوب إفريقيا وأصبح أول حارس في تاريخ أمم إفريقيا يتصدى لـ 4 ركلات ترجيح من 5 في البطولة.

وخلال المباراة اليوم استقبل هدفا من ركلة جزاء وأهدر أولا أنيا ركلة جزاء أعلى العارضة.

بينما تعملق نوابيلي وتصدى لركلتي جزاء من تيبوهو موكوينا وإيفدنيس مكجوبا قائدا نيجيريا للنهائي وحصد جائزة رجل المباراة.

وأصبحت نيجيريا أكثر منتخب ينتصر في ركلات الترجيح بأمم إفريقيا برصيد 6 مرات بالتساوي مع مصر.

التشكيل

أجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا تغييرا وحيدا في تشكيله الأساسي.

وبدأ برايت أوسي صامويل بدلا من زايدو سانوسي في مركز الظهير المتقدم الذي شارك أساسيا ضد أنجولا في دور الـ 8.

Image

بينما لم يُجر هوجو بروس أي تغيير في تشكيل الأولاد الذي فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح في ربع النهائي.

Image

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين لكن دون خطورة محققة على المرميين.

رأسية تروست إيكونج جاءت سهلة في يد رونوين ويليامز في الدقيقة 23.

وطالب لاعبو جنوب إفريقيا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 26 رفضت تقنية الفيديو احتسابها.

وجاء أول تهديد من جنوب إفريقيا بتسديدة سهلة في منتصف المرمى من بيرسي تاو في الدقيقة 28.

صنع تاو من عرضية فرصة لهدف التقدم للأولاد لكن رأسيته سيتول مرت بعيدة عن مرمى نوابيلي في الدقيقة 33.

وظهر فيكتور أوسيمين في الدقيقة 44 برأسية لم تشكل خطورة وأعلن أمين عمر نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

الشوط الثاني بدأ سريعا لكن دون محاولات تذكر، فاضطر بيسيرو المدير الفني لنيجيريا إجراء تغييرين بمشاركة صامويل شوكويزي والحسن يوسف بدلا من موسيس سيمون وأليكس أيوبي في الدقيقة 63.

وتحصل أوسيمين على ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد تعرضه لعرقلة من موثوبي مفالا داخل منطقة الجزاء.

وسجل ويليام تروست إيكونج هدف نيجيريا الأول في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية مرت من تحت يد الحارس رونوين ويليام.

وكادت تسديدة إيفدنيس ماكجوبا أن تدرك التعادل للأولاد بكرة مرت بجوار القائم الأيسر لنوابيلي في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 86 سجل فيكتور أوسيمين هدف نيجيريا الثاني محتفلا بضمان نسور نيجيريا للوصول للنهائي.

لكن تقنية الفيديو استدعت أمين عمر مباشرة بعد دقيقة في ظل المطالبات بركلة جزاء لصالح بيرسي تاو، وعقب المراجعة ألغي الهدف واحتسب الحكم المصري ركلة جزاء للبافانا بافانا.

وفي الدقيقة 90 سجل تيبوهو موكوينا هدف التعادل من ركلة جزاء بعدما كان فريقه على أعتاب التوديع.

وأهدر خوليسو موداو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع فرصة التأهل المباشر للنهائي بتسديدة ارتدت من الحارس جعلته في مواجهة المرمى سددها أعلى العارضة بغرابة.

في الشوطين الإضافيين، أصبحت الأوضاع أهدأ وتألق ويليامز في التصدي لتصويبة صاروخية من أوسيمين في الدقيقة 101.

وفي الشوط الإضافي الثاني تدخل جرانت كيكانا على تيريم موفي في الدقيقة 112 وعاد أمين عمر لتقنية الفيديو من جديد وأشهر بطاقة حمراء لمدافع جنوب إفريقيا وخطأ لنيجيريا على حدود منطقة الجزاء.

كيليتشي إيهانتشيو سدد كرة قوية لكن ويليامز كان في الموعد بالتصدي من مرة واحدة في الدقيقة 116.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لننتقل إلى ركلات الترجيح.

تيريم موفي سجل الأولى لنيجيريا في منتصف المرمى، وحاول موكوينا أن يسدد في نفس الزواية كما فعل خلال اللقاء لكن نوابيلي كان في الموعد وتألق وتصدى للركلة الأولى للأولاد.

وسجل البديل كينيث أوميرو الهدف الثاني للنسور الخضر، وسجل ميهالي مايامبيلا لجنوب إفريقيا.

وأهدر أولا أينا ركلة نيجيريا الثالثة، لكن نوابيلي كان في الموعد ومنع ركلة إيفدنيس مكجوبا لتصبح النتيجة 2-1.

وسجل القائد ويليام تروست إيكونج لنيجيريا الركلة الرابعة والهدف الثالث للنسور الخضر، تاركا الأمر في يد موثوبي مفالا الذي سجل وتصبح النتيجة 3-2.

وانبرى إيهانتشيو للركلة الأخيرة مسجلا إياها وكاتبا تأهل نيجيريا للنهائي.

نيجيريا أمم إفريقيا جنوب إفريقيا
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة أمم إفريقيا - يقلدون ألمانيا؟ لاعبو الكونغو الديمقراطية يطالبون بالسلام في بلادهم من الموت للنهائي أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي ضمن أساطير القارة.. كاف يدعو حسام حسن لحضور نهائي أمم إفريقيا كرنفال أمم إفريقيا - زيارة بيسيرو غيرت كل شيء.. نوابيلي رجل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا أمم إفريقيا - بيسيرو: سعيد بالفوز المستحق.. والآن نريد الفوز باللقب
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا - بلباو ينتصر في مدريد على أتليتكو بذهاب نصف النهائي 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشيلسي يضرب أستون فيلا بثلاثية ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية 40 دقيقة | منتخب مصر
كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة 50 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - يقلدون ألمانيا؟ لاعبو الكونغو الديمقراطية يطالبون بالسلام في بلادهم 50 دقيقة | كوت ديفوار 2023
من الموت للنهائي 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين