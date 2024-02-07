بمشاركة حجازي الأولى في الدوري.. الاتحاد يفوز على الطائي بثلاثية

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدف اتحاد جدة مع زملائه

حقق اتحاد جدة الفوز على الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

سجل ثلاثية الاتحاد في المباراة كل من رومارينو وفيصل الغامدي وعبد الرزاق حمد الله.

المباراة شهدت مشاركة أحمد حجازي مع الاتحاد لأول مرة في الدوري السعودي منذ بداية الدوري بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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حجازي لعب دقائق المباراة بالكامل حتى نهايتها.

تقدم عبد الرزاق حمد الله بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة بمقصية رائعة.

وأضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق مستغلا تمريرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بشكل مباشر في الشباك.

وأنهى رومارينو ثلاثية اتحاد جدة في الدقيقة الـ 87 بتسديدة قوية باليمنى من داخل منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ 34 في المركز الرابع وبفارق 19 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.

الاتحاد الطائي أحمد حجازي الدوي السعودي
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