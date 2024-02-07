بتواجد لاعب الأهلي والزمالك السابق.. في الجول يكشف عن الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر

تولى تامر مصطفى تدريب مودرن فيوتشر كمدرب جديد للفريق.

ويأتي تعيين تامر مصطفى خلفا لحسام حسن الذي رحل عن تدريب الفريق من أجل تولي مسؤولية منتخب مصر.

حسام حسن قاد مودرن فيوتشر خلال فترة التوقف الدولي ولم يقد الفريق في أي مباراة قبل رحيله عن تدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن تامر مصطفى مدرب إنبي السابق سيتولى تدريب مودرن فيوتشر خلفا لحسام حسن.

وجاء الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر بالكامل كالتالي:

علاء ميهوب - مدير كرة

تامر مصطفى - المدير الفني

رضا الفداوي - مدرب عام

محمد صديق - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد فتحي - مخطط أحمال

أيمن فريد - طبيب الفريق

كريم فهمي - محلل أداء

وكان تامر مصطفى قد تقدم باستقالته من منصب المدير الفني لـ إنبي مطلع الشهر الجاري.

وقاد المدرب البالغ 48 عاما الفريق البترولي في 35 مباراة منذ توليه المهمة في فبراير 2023 وفاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وخسر 13.

من هو تامر مصطفى؟

بدأ مسيرته كلاعب مع المقاولون العرب ورحل بعمر 28 عاما عن الفريق وانضم للقناة وبعد إصابته بقطع في وتر أكيليس أُجبر على الاعتزال.

توج كلاعب مع ذئاب الجبل بكأس مصر 1995 وكأس الكؤوس الإفريقية، وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الإفريقية 1995 تحت قيادة الهولندي رود كرول.

بدأ مشواره التدريبي في وادي دجلة بالدرجة الثالثة كمدرب مساعد، ودرب فريق تحت 20 سنة لنادي الشباب السعودي وتوج معهم بالدوري.

ثم النجمة السعودي وكوكاكولا والتقدم السعودي ومنتخب السويس والقناة.

في ولايته الثانية مع كوكاكولا قاد الفريق للتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه قبل تحول اسمه لـ فيوتشر.

تولى تدريب مصر للمقاصة ثم الجونة في موسم 2021-22 وهبط كلاهما بنهاية الموسم للدرجة الثانية.

عاد مجددا للتدريب مع إنبي الموسم الماضي وأنهى الموسم سادسا في ترتيب الدوري وأعاد الفريق لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2015-16.