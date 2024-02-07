تشكيل أمم إفريقيا – هالر أساسي مع كوت ديفوار.. والكونغو بالطريقة المعتادة

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 21:03

كتب : FilGoal

سباستيان هالر كوت ديفوار أمم إفريقيا

أعلن إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأجرى مدرب كوت ديفوار عدة تغييرات على تشكيل فريقه للتغلب على الغيابات.

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وجاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:

الحارس: يحيى فوفانا.

الدفاع: ويلفريد سينجو – ويلي بولي – إيفان نديكا – جيسلاين كونان.

الوسط: جيان ميشيل سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

الهجوم: سيباستيان هالر – سيمون أدينجرا – ماكس جراديل.

على الجانب الآخر جاء تشكيل الكونغو الديمقراطية كالآتي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

الدفاع: جيدون كالولو - هينوك إينونجا – سانشيل مبيبيا – أرثر ماسواكو

الوسط: - صامويل موتوسامي – تشارلز بيكل – جايل كاكوتا

الهجوم: ميشاك إيليا – سيدريك باكامبو – يوان ويسا

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