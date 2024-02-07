الظهور الأول.. اجتماع بين جهاز منتخب مصر واتحاد الكرة للتنسيق حول معسكر مارس

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 20:27

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن برفقة اتحاد الكرة

في الظهور الأول للجهاز المعاون الجديد لمنتخب مصر الجديد عقد اتحاد الكرة اجتماعا تنسيقيا مع إبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد إداري المدير الإداري.

وشهد الاجتماع حضور كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوي مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذي.

الاجتماع جاء للتنسيق بين الجهاز المعاون والجهاز الفني للتنسيق بينهما حول معسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس المقبل.

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وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بالمعسكر وأكد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب.

ويشارك منتخب مصر في بطولة ودية بالإمارات خلال شهر مارس برفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

البطولة ستشهد الظهور الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد.

وأعلن اتحاد الكرة أم الثلاثاء تعيين حسام حسن مدربا جديد لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

ويعاون حسام حسن في الجهاز الفني كل من إبراهيم حسن كمدير للمنتخب وطارق سليمان كمدرب عام وأحمد الكاس كمدرب مساعد ووليد بدر كإداري على أن يتم اختيار مدرب حراس المرمى.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا تحت قيادة فيتوريا بعد الخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

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