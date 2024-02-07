قطر × الأردن - موعد نهائي كأس آسيا 2023 والملعب.. القناة الناقلة

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

أصبح نهائي كأس آسيا 2023 عربيا بتأهل قطر إلى النهائي لتضرب موعدا مع الأردن.

وسيكون ذلك النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسختي 1996 و2007.

وتأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

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بينما تأهل منتخب قطر على حساب إيران بالفوز بنتيحة 3-2.

وسيكون ذلك اللقب الثاني لقطر حال التتويج باللقب، والأول للأردن حال التتويج باللقب.

موعد والقناة الناقلة للنهائي

يقام يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس AFCON 1 و2 و3.

ملعب النهائي

ويستضيف استاد لوسيل الذي استضاف من قبل نهائي كأس العالم 2022 نهائي البطولة.

ويتسع الملعب الذي شُيد في 2017 لـ 88966 ألف مشجع.

وسبق له استضافة السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال في أول مباراة بتاريخه.

واستضاف الملعب في كأس العالم 10 مباريات ومباراة افتتاح نسخة 2023 من كأس آسيا بين قطر ولبنان.

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تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 22 مباراة بين ودي ورسمي.

وانتصر العنابي في 12 مباراة فيما فازت الأردن في 5 مباريات وتعادلا في 5.

وفي كأس آسيا ستكون تلك المواجهة الأولى بينهما.

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