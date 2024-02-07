فيوتشر يشكر حسام حسن ويهنئه على تدريب منتخب مصر

يتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل لـ حسام حسن المدير الفني للفريق الأول وإبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول.

ويضع نادي مودرن فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة.

لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن كمدير فني جديد لمنتخب مصر خلفا لـ روي فيتوريا المدرب البرتغالي.

كما أعلن اتحاد الكرة تعيين إبراهيم حسن كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الجديد، دون الكشف عن الجهاز المعاون حتى الآن.

إعلان اتحاد الكرة عن تعيين حسام حسن، يأتي خلافا لما أعلنه اتحاد الكرة نفسه قبل أيام "بتعيين محمد يوسف كمدرب عام مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي" كما كتبوا في بيانهم.

FilGoal.com كشف أن مودرن فيوتشر اتفق مع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي على تدريب الفريق خلفا لحسام حسن.