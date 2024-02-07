فيوتشر يشكر حسام حسن ويهنئه على تدريب منتخب مصر

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

حسام حسن

يتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل لـ حسام حسن المدير الفني للفريق الأول وإبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول.

ويضع نادي مودرن فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة.

لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
حسام حسن اللاعب.. الاسم وحده يكفي علام: المرحلة المقبلة تتطلب وجود حسام حسن في المنتخب.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة في الجول يكشف أبرز محطات الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن كمدير فني جديد لمنتخب مصر خلفا لـ روي فيتوريا المدرب البرتغالي.

كما أعلن اتحاد الكرة تعيين إبراهيم حسن كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الجديد، دون الكشف عن الجهاز المعاون حتى الآن.

إعلان اتحاد الكرة عن تعيين حسام حسن، يأتي خلافا لما أعلنه اتحاد الكرة نفسه قبل أيام "بتعيين محمد يوسف كمدرب عام مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي" كما كتبوا في بيانهم.

FilGoal.com كشف أن مودرن فيوتشر اتفق مع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي على تدريب الفريق خلفا لحسام حسن.

مودرن فيوتشر حسام حسن منتخب مصر
نرشح لكم
بتواجد لاعب الأهلي والزمالك السابق.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر الظهور الأول.. اجتماع بين جهاز منتخب مصر واتحاد الكرة للتنسيق حول معسكر مارس مع تبقي 4 مؤجلات.. توت عنخ آمون يواصل مطاردة الصدارة في الدوري المصري للسيدات الكشف عن سبب اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في كأس الرابطة عكس لائحة البطولة مران الزمالك - جوميز يوقف التقسيمة لإعطاء تعليمات للاعبين طاقم تحكيم غاني لمباراة مازيمبي ضد بيراميدز الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم تعيين مترجم لجوميز يورشيتش : أثق في النجاح مع بيراميدز.. وخطط النادي طموحة
أخر الأخبار
بتواجد لاعب الأهلي والزمالك السابق.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا – هالر أساسي مع كوت ديفوار.. والكونغو بالطريقة المعتادة 21 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الظهور الأول.. اجتماع بين جهاز منتخب مصر واتحاد الكرة للتنسيق حول معسكر مارس 58 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري السعودي - الطائي(0)-(2) اتحاد جدة.. الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
قطر × الأردن - موعد نهائي كأس آسيا 2023 والملعب.. القناة الناقلة ساعة | آسيا
فيوتشر يشكر حسام حسن ويهنئه على تدريب منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي لأول مرة في الدوري السعودي ضد الطائي 2 ساعة | سعودي في الجول
سيناريو مثير جديد.. قطر تفوز على إيران وتقابل الأردن في نهائي عربي ثالث 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين