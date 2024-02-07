تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي لأول مرة في الدوري السعودي ضد الطائي

يشارك أحمد حجازي لأول مرة في الدوري السعودي الموسم الجاري بعد عودته لقائمة اتحاد جدة بمواجهة الطائي.

وخاض حجازي مع الاتحاد 4 مباريات الموسم الجاري عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بين كأس العالم للأندية وكأس الملك.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة 19 من الدوري السعودي.

ويتواصل غياب كريم بنزيمة عن مباريات النمور.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور

الوسط: سلطان الفرحان - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

الهجوم: مروان الصحفي - عبد الرازق حمد الله - رومارينيو

وسجل حجازي هدفين ضد الفيصلي منذ أيام في كأس ملك السعودية والتي انتهت بالفوز 4-0 والوصول للمربع الذهبي.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.