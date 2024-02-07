سيناريو مثير جديد.. قطر تفوز على إيران وتقابل الأردن في نهائي عربي ثالث
الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 19:18
كتب : FilGoal
حقق منتخب قطر فوزا مثيرا على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا.
سجل ثلاثية قطر في المباراة كل من أكرم عفيف وقاسم الجابر والمعز علي، بينما سجل لإيران كل من سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش.
بفوز قطر تكون المباراة النهائية ستكون بين ثنائي عربي لأول مرة منذ عام 2007 والتي كانت بين السعودية والعراق والثالثة في التاريخ.
وسيلعب منتخب قطر في المباراة النهائية ضد الأردن الذي وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه.
وفي المقابل سيلعب منتخب إيران ضد كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.
أحداث المباراة
تقدم منتخب إيران بالهدف الأول في الدقيقة الثالث من عمر المباراة بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء عن طريق سردار أزمون.
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إيران تتقدم (1-0) على قطر بواسطة سردار آزمون 🇮🇷⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/rJblrasTch— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
وفي الدقيقة الـ 17 تعادل قاسم الجابر لقطر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من الدفاع وخدعت حارس المرمى لتسكن الشباك.
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جاسم جابر يشعل اللقاء ويعدل النتيجة للعنابي ⚽️🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/Q9OT24LnlP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
وأهدر أكرم عفيف فرصة الهدف الثاني لقطر في الدقيقة الـ 32.
وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة عوض عفيف ما أهدره وسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
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⚽️🇶🇦 أكرم عفيف يشعل المدرجات ويهدي العنابي هدف التقدم#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/mFJLGBg21D— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
بعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لإيران بعد لمسة يد على أحمد فتحي.
وسدد علي رضا جهانبخش ركلة الجزاء ليسجل هدف التعادل بنجاح.
وسيطر منتخب إيران على الأوقات المتبقية من المباراة وأهدر الكثير من الفرص وكان أبرزها إنقاذ من بو علام خوخي من على خط المرمى في الدقيقة الـ 73.
وفي الدقيقة الـ 82 وعكس سير المباراة سجل المعز علي الهدف الثالث لقطر بمتابعة لتسديدة حسن الهيدوس التي قابلها وسدد الكرة في الشباك.
المعز علي يضيف الثالث للعنابي ⚽️🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/HN5bIAs0L3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
وتعرض شجاع خليل زادة لاعب إيران للطرد ببطاقة حمراء في الدقيقة الـ 93 بعد عرقلة أكرم عفيف المنفرد بالمرمى.
وكاد منتخب إيران أن يتعادل في اللحظات الأخيرة بفرصتين مثيرتين إحداهما ارتدت من القائم والثانية أنقذها الحارس مشعل برشم.