سيناريو مثير جديد.. قطر تفوز على إيران وتقابل الأردن في نهائي عربي ثالث

حقق منتخب قطر فوزا مثيرا على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا.

سجل ثلاثية قطر في المباراة كل من أكرم عفيف وقاسم الجابر والمعز علي، بينما سجل لإيران كل من سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش.

بفوز قطر تكون المباراة النهائية ستكون بين ثنائي عربي لأول مرة منذ عام 2007 والتي كانت بين السعودية والعراق والثالثة في التاريخ.

وسيلعب منتخب قطر في المباراة النهائية ضد الأردن الذي وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

وفي المقابل سيلعب منتخب إيران ضد كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.

أحداث المباراة

تقدم منتخب إيران بالهدف الأول في الدقيقة الثالث من عمر المباراة بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء عن طريق سردار أزمون.

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وفي الدقيقة الـ 17 تعادل قاسم الجابر لقطر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من الدفاع وخدعت حارس المرمى لتسكن الشباك.

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وأهدر أكرم عفيف فرصة الهدف الثاني لقطر في الدقيقة الـ 32.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة عوض عفيف ما أهدره وسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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بعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لإيران بعد لمسة يد على أحمد فتحي.

وسدد علي رضا جهانبخش ركلة الجزاء ليسجل هدف التعادل بنجاح.

وسيطر منتخب إيران على الأوقات المتبقية من المباراة وأهدر الكثير من الفرص وكان أبرزها إنقاذ من بو علام خوخي من على خط المرمى في الدقيقة الـ 73.

وفي الدقيقة الـ 82 وعكس سير المباراة سجل المعز علي الهدف الثالث لقطر بمتابعة لتسديدة حسن الهيدوس التي قابلها وسدد الكرة في الشباك.

وتعرض شجاع خليل زادة لاعب إيران للطرد ببطاقة حمراء في الدقيقة الـ 93 بعد عرقلة أكرم عفيف المنفرد بالمرمى.

وكاد منتخب إيران أن يتعادل في اللحظات الأخيرة بفرصتين مثيرتين إحداهما ارتدت من القائم والثانية أنقذها الحارس مشعل برشم.