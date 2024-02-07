مع تبقي 4 مؤجلات.. توت عنخ آمون يواصل مطاردة الصدارة في الدوري المصري للسيدات

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

نادي توت عنخ آمون للسيدات

واصل نادي توت عنخ آمون مطاردة صدارة الدوري المصري للسيدات.

وحقق توت عنخ آمون الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 للمسابقة.

ليصل إلى النقطة 34 من 12 مباراة ويأتي في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وبفارق 4 نقاط عن نادي زد المتصدر، ولكن يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويأتي بيراميدز في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، ويتبقى له 5 مواجهات مؤجلة.

وتعد هذه هي المرة الثانية الذي يشارك فيها نادي توت عنخ آمون في الدوري المصري للسيدات بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي.

توت عنخ آمون
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