تشكيل أمم إفريقيا - تغيير وحيد في نيجيريا.. وتاو يقود جنوب إفريقيا

أجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا تغييرا وحيدا في تشكيله الأساسي لمواجهة جنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي الفريقان على ملعب السلام في مدينة بواكي بكوت ديفوار في أولى مباريات المربع الذهبي.

ويبدأ برايت أوسي صامويل بدلا من زايدو سانوسي في مركز الظهير المتقدم الذي شارك أساسيا ضد أنجولا في دور الـ 8.

بينما لم يُجر هوجو بروس أي تغيير في تشكيل الأولاد الذي فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح في ربع النهائي..

وجاء تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: كالفين باسي - سيمي أجايي - تروست إيكونج

الوسط: أولا إينا - - فرانك أونيكا - أليكس أيوبي - برايت أوسي صامويل

الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - موسيس سيمون

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: جرانت كيكانا - سياندا زولو - موثوبي مفالا - أوبيري موديبا

الوسط: تيبو موكوينا - سفيفيلو سيتول - ثيمبا زواني

الهجوم: خوليسو موداو - إيفدينيس ماجكوبا - بيرسي تاو

وجاءت آخر مواجهة بين الفريقين في ربع نهائي نسخة 2019 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وانتصر النسور الخضر آنذاك بنتيجة 2-1.