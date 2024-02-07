الكشف عن سبب اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في كأس الرابطة عكس لائحة البطولة

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة سبب اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في دور الثمانية ونصف النهائي من كأس الرابطة.

وأوضحت الرابطة في تصريحات مرسلة للصحفيين أنه تم إخطار الأندية المشاركة في كأس الرابطة باللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل بداية من دور الـ8.

وأنه تم تعديل مجموعات بطولة رابطة الأندية بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة وتم إخطار الأندية بذلك خلال مراسم سحب القرعة وإرسال خطابات للأندية بشروط المسابقة.

وجميع الأندية وافقت على الشروط و لم يكن هناك أي اعتراضات لأنه تم إخطار الأندية بالشروط قبلها بوقت كافي.

وفاز طلائع الجيش على الجونة في دور الثمانية بركلات الترجيح، وكذلك فاز على المصري في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويلعب طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة ضد سيراميكا كليوباترا.