كوبر رفقة فايز والحضري مستمرون مع سوريا حتى نهاية مشوار تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تجديد تعاقد الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويأتي ذلك بعد قيادة نسور قاسيون للتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخ كأس آسيا 2023.

وتولى كوبر مهمة منتخب سوريا في فبراير 2023.

وتعد تلك التجربة الرابعة لكوبر مع المنتخبات.

ويتواجد رفقة الأرجنتيني كل من محمود فايز كمدرب مساعد، وعصام الحضري كمدرب حراس مرمى.

حيث بدأ مسيرته مع المنتخبات رفقة منتخب مصر في 2015 وقاد الفراعنة للوصول لنهائي أمم إفريقيا 2017 والوصول لنهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة منذ 28 عاما.

ثم تولى تدريب أوزبكستان بين 2018 و2019، وأخيرا قاد الكونغو الديمقراطية ورحل بعد الخسارة من المغرب في ملحق كأس العالم 2020.

وقاد الأرجنتيني نسور قاسيون في 13 مباراة حتى الآن فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 5.

وبدأ منتخب سوريا مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على كوريا الشمالية 1-0 والخسارة من اليابان بنتيجة 5-0.

ويتأهل أول وثان الترتيب للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية للمونديال 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا.