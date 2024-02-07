مران الزمالك - جوميز يوقف التقسيمة لإعطاء تعليمات للاعبين

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الأربعاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وعقد جوزيه جوميز مدرب الفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث خلاله عن بعض الأمور الفنية وأضح أن الفترة الحالية بمثابة مرحلة تعرف على اللاعبين للوقوف على المستويات الفنية لكل لاعب.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات خلال الفقرة البدنية التي خاضها اللاعبين تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال.

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وقدم جوميز تعليمات خاصة للاعبي وسط الملعب وأوقف التقسيمة أكثر من مرة للتركيز على عدم ترك مساحات للفريق المنافس وضرورة استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وإفساد الهجمات على مرمى فريقهم.

وعقد جوميز جلسة خاصة مع محمود علاء وسيف فاروق جعفر لتوجيه التعليمات للثنائي لتنفيذها خلال المران.

وقرر الجهاز الفني خوض مباراتين وديتين غدا الخميس أمام فريقي 2003 و2005 للوقوف على مستويات اللاعبيت خلال فترة التوقف.

المباراة الأولى ستقام في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا في حين ستقام الودية الثانية في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير المقبل على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 13من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك جوزيه جوميز
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