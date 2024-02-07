انتهت كأس آسيا - إيران (2) - (3) قطر

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

يلعب منتخب قطر أمام إيران ضمن نصف نهائي كأس آسيا 2023.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر أمام إيران.

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نهاية المباراة

ق113. القاااائم يمنع التعادل لإيران,.

ق93. بطاااقة حمراء للاعب إيران.

ق82. جووووووول ثاااالث لقطر عن طريق المعز علي.

ق73. رأسية من سردرار أزمون وبوعلام خوخي ينقذ من على خط المرمى.

ق51. جووووول التعادل لإيران عن طريق علي رضا جهانبخش

ق49. ركلة جزاااء لإيران بعد لمسة يد على أحمد فتحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووووول رااائع لقطر عن طريق أكرم عفيف بتسديدة رائعة.

ق32. أكرم عفيف يهدر فرصة الهدف الثاني.

ق17. تسديدة قوية من جاسم الجابر وهدف التعادل

ق3 .الهدف الأول لمنتخب إيران عن طريق سردار أزمون

انطلاق المباراة

كأس آسيا منتخب قطر منتخب إيران
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