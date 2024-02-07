الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم تعيين مترجم لجوميز

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك سبب عدم الاستعانة بمترجم خاص لمدرب الفريق الجديد جوزيه جوميز.

ووقع جوزيه جوميز على عقد لتولي تدريب الفريق الأبيض، لمدة موسم ونصف، ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال سالم لـFilGoal.com : "الزمالك لم يتعاقد مع مترجم خاص لجوزيه جوميز، في انتظار استطلاع رأي المدير الفني الجديد في مدي احتياجه لمترجم من عدمه نظرا لاتقانه اللغة الإنجليزية بخلاف البرتغالية".

أخبار متعلقة:
تقرير: الركراكي يسافر إلى أوروبا لإقناع براهيم دياز بتمثيل المغرب دوليا يورتسيتش : أثق في النجاح مع بيراميدز.. وخطط النادي طموحة مران الأهلي - مشاركة الدوليين وراحة لباقي الفريق.. وانضمام ديانج رفض طعون برشلونة وجيرونا قبل مواجهتي غرناطة وريال مدريد

وأضاف "المدرب البرتغالي سيعقد جلسة ستجمعه برئيس النادي لمناقشة كافة متطلبات الفريق خلال المرحلة القادمة".

وأصبح جوميز سادس برتغالي يتولى تدريب الأبيض عبر تاريخه بعد كل من: نيلو فينجادا ومانويل كاجودا وجايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأجوستو إيناسيو.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد، ثم بدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

يذكر أن جوزيه جوميز (53 عاما) تولى عدة أندية أوروبية وعربية سابقا، حيث بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينات من عمره، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجددا في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.

الزمالك جوزيه جوميز
نرشح لكم
يورتسيتش : أثق في النجاح مع بيراميدز.. وخطط النادي طموحة مران الأهلي - مشاركة الدوليين وراحة لباقي الفريق.. وانضمام ديانج بعد إنجاز عموتة التاريخي.. أين المدرب المصري من منتخبات آسيا وإفريقيا ثلاثي أجنبي.. الجهاز الفني المعاون لـ يورسيتش في تدريب بيراميدز بيراميدز يعلن يورسيتش مديرا فنيا للفريق قبل إعلان المدير الفني الجديد.. فتح الله يعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز أيمن عبد العزيز يتحدث عن الهجوم عليه بسبب زملكاويته.. وعقلية صلاح وصعوبة تعويض فيتوريا علام: المرحلة المقبلة تتطلب وجود حسام حسن في المنتخب.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة
أخر الأخبار
ميسي يعود للمشاركة مع إنتر ميامي في الجولة الآسيوية 5 دقيقة | أمريكا
مباشر كأس آسيا - إيران (0) - (0) قطر.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | آسيا
الاتفاق يعلن ضم مهاجم الكاميرون 35 دقيقة | ميركاتو
الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم تعيين مترجم لجوميز 59 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: الركراكي يسافر إلى أوروبا لإقناع براهيم دياز بتمثيل المغرب دوليا ساعة | الكرة الإفريقية
يورتسيتش : أثق في النجاح مع بيراميدز.. وخطط النادي طموحة ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - مشاركة الدوليين وراحة لباقي الفريق.. وانضمام ديانج ساعة | الكرة المصرية
رفض طعون برشلونة وجيرونا قبل مواجهتي غرناطة وريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين