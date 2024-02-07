الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم تعيين مترجم لجوميز

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك سبب عدم الاستعانة بمترجم خاص لمدرب الفريق الجديد جوزيه جوميز.

ووقع جوزيه جوميز على عقد لتولي تدريب الفريق الأبيض، لمدة موسم ونصف، ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال سالم لـFilGoal.com : "الزمالك لم يتعاقد مع مترجم خاص لجوزيه جوميز، في انتظار استطلاع رأي المدير الفني الجديد في مدي احتياجه لمترجم من عدمه نظرا لاتقانه اللغة الإنجليزية بخلاف البرتغالية".

وأضاف "المدرب البرتغالي سيعقد جلسة ستجمعه برئيس النادي لمناقشة كافة متطلبات الفريق خلال المرحلة القادمة".

وأصبح جوميز سادس برتغالي يتولى تدريب الأبيض عبر تاريخه بعد كل من: نيلو فينجادا ومانويل كاجودا وجايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأجوستو إيناسيو.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد، ثم بدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

يذكر أن جوزيه جوميز (53 عاما) تولى عدة أندية أوروبية وعربية سابقا، حيث بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينات من عمره، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجددا في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.