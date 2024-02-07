مران الأهلي - مشاركة الدوليين وراحة لباقي الفريق.. وانضمام ديانج

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 15:10

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

قاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مران اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين فقط بعد عودتهم من منتخباتهم.

وكان كولر قد منح باقي الفريق راحة من التدريبات اليوم في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالفترة المقبلة.

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وشهد المران انضمام أليو ديانج والذي فضّل المشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وكان من المقرر أن ينضم ديانج إلى التدريبات غدا الخميس.

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 16 من شهر فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي أليو ديانج مران الأهلي
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