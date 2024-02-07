رفض طعون برشلونة وجيرونا قبل مواجهتي غرناطة وريال مدريد

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - رافينيا

رفضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عدة طعون قد تؤثر على صراع القمة في الدوري الإسباني.

وتقدم نادي برشلونة بطعن من أجل إلغاء البطاقة الصفراء الثانية التي نالها فيتور روكي أمام ألافيس، لكن اللجنة رفضته.

وبذلك سيحرم اللاعب الشاب من المشاركة أمام غرناطة.

أخبار متعلقة:
مدافع دورتموند يزامل تريزيجيه في طرابزون إليوت يتغنى بما يفعله محمد صلاح معه حسام حسن اللاعب.. الاسم وحده يكفي مدرب النصر يكشف موقف رونالدو وماني من المشاركة أمام الهلال

وشارك روكي كبديل أمام ألافيس يوم السبت، وحصل على إنذارين وخرج بالبطاقة الحمراء.

كما رفضت طعن نادي جيرونا بشأن البطاقة الصفراء التي نالها دالي بليند ضد ريال سوسيداد.

وبذلك سيحرم من المشاركة ضد ريال مدريد في القمة المرتقبة.

وطعن جيرونا لتقليص عقوبة مدربه ميتشل بالإيقاف مبارتين بعد طرده أمام سوسيداد، ورفضته اللجنة أيضا.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا.

فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني جيرونا
نرشح لكم
المدرسة الألمانية ضد البرتغالية.. آس: خلاف بين لابورتا وديكو حول المدرب الجديد مهاجم جيرونا يقترب من اللحاق بمواجهة ريال مدريد رومانو: مانشستر سيتي يتفق مع جيرونا لضم سافيو بعد 18 عاما.. ريليفو: برشلونة يقرر عدم تجديد عقد روبيرتو رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته كادينا سير تكشف موقف فينيسيوس من المشاركة ضد جيرونا ديكو عن شعوره بمساعدة الحكام وقت لعبه.. ورحيل تشافي وتعيين كلوب بيلد: فليك يتخذ خطوة تجاه تدريب برشلونة
أخر الأخبار
أفضل من ويليامز 26 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بمشاركة حجازي الأولى في الدوري.. الاتحاد يفوز على الطائي بثلاثية 32 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر أمم إفريقيا – كوت ديفوار (0)-(0) الكونغو.. ماذا أهدرت يا ويسا ساعة | كوت ديفوار 2023
بتواجد لاعب الأهلي والزمالك السابق.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر ساعة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا – هالر أساسي مع كوت ديفوار.. والكونغو بالطريقة المعتادة ساعة | كوت ديفوار 2023
الظهور الأول.. اجتماع بين جهاز منتخب مصر واتحاد الكرة للتنسيق حول معسكر مارس 2 ساعة | منتخب مصر
انتهت الدوري السعودي - الطائي(0)-(3) اتحاد جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
قطر × الأردن - موعد نهائي كأس آسيا 2023 والملعب.. القناة الناقلة 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين