رفض طعون برشلونة وجيرونا قبل مواجهتي غرناطة وريال مدريد

رفضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عدة طعون قد تؤثر على صراع القمة في الدوري الإسباني.

وتقدم نادي برشلونة بطعن من أجل إلغاء البطاقة الصفراء الثانية التي نالها فيتور روكي أمام ألافيس، لكن اللجنة رفضته.

وبذلك سيحرم اللاعب الشاب من المشاركة أمام غرناطة.

وشارك روكي كبديل أمام ألافيس يوم السبت، وحصل على إنذارين وخرج بالبطاقة الحمراء.

كما رفضت طعن نادي جيرونا بشأن البطاقة الصفراء التي نالها دالي بليند ضد ريال سوسيداد.

وبذلك سيحرم من المشاركة ضد ريال مدريد في القمة المرتقبة.

وطعن جيرونا لتقليص عقوبة مدربه ميتشل بالإيقاف مبارتين بعد طرده أمام سوسيداد، ورفضته اللجنة أيضا.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا.

فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

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