مؤتمر جيسوس: جاهزون لتحدي رونالدو وفريقه.. والفرج لن يشارك

شدد البرتغالي جورج جيسوس مدرب نادي الهلال على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر غدا الخميس في المباراة الختامية لموسم كأس الرياض.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "اللاعبون الدوليون جميعهم مستعدون لخوض أية مباراة، لقد أشركناهم في الحصة التدريبية أمس، وهم مستعدين لمواجهة النصر في نهائي كأس موسم الرياض".

وشدد "جاهزون لتحدي رونالدو وفريقه. ما يحدث في الكرة السعودية أمر عظيم يحمل الهلال والنصر المسؤولية بيقدموا مباراة كبيرة".

وكشف"سلمان الفرج لن يشارك في مباراة النصر، لا يزال غير جاهز فنيا. سالم الدوسري جاهز و أدواره مع الهلال تختلف عن المنتخب السعودي، ونثق أنه سيؤدي أداء جيدا".

وأتم "بعد عودة اللاعبين الدوليين لصفوف الفريق يجب أن نعمل معهم ليكونوا مستعدين ذهنيًا لإكمال المنافسات المتبقية من الموسم".

ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وانتصر الهلال على إنتر ميامي يوم الاثنين.

ثم اكتسح النصر منافسه إنتر ميامي يوم الخميس بسداسية نظيفة.

وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم الخميس.

وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض.

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