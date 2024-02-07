بيراميدز يعلن يورسيتش مديرا فنيا للفريق

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورسيتش - المدير الفني بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تولي الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مهمة المدير الفني للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان بيراميدز قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الفريق وإسناد المهمة مؤقتا لمحمود فتح الله المدرب العام الذي أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته صباح اليوم الأربعاء.

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ووصل المدير الفني الجديد إلى القاهرة بالأمس وأتم اتفاقه مع إدارة بيراميدز وممدوح عيد رئيس النادي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

ويقود المدرب الكرواتي تدريب الفريق ظهر اليوم الأربعاء لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى مبارياته الرسمية.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام نادي زد في الدوري المصري يوم 14 فبراير الجاري.

وسبق للمدرب الكرواتي قيادة منتخب السعودية في 2017، والنصر السعودي في 2018، وبني ياس والنصر الإماراتي وفاز مع الأخير بكأس الدوري الإماراتي عام 2020.

المدرب الكرواتي يبلغ من العمر 54 عاما، وبدأ مسيرته عام 2005 في نادي بولا، ثم تولى قيادة سلافين بيلوبو في 2007.

ومنذ 2009 تولى قيادة دينامو زغرب في ولاية أولى حتى 2010، ثم درب لوكومتيفا لشهرين بين مارس ومايو 2011، ثم عاد لزغرب مباشرة حتى ديسمبر 2011.

واتجه هذه المرة لتولي منصب المدرب المساعد لكرواتيا تحت قيادة إيجور ستيماتش بين يوليو ونوفمبر 2012، قبل أن يعود للمرة الثالثة إلى زغرب الذي استمر معه حتى أغسطس 2013.

وفاز المدرب بالدوري الكرواتي 2008-2009 و2009-2010 و2012-2013 وكأس كرواتيا 2009 وكأس السوبر الكرواتي 2013 مع دينامو زغرب.

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