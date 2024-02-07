كرة يد - الأهلي على القمة بالعلامة الكاملة.. وخسارة الزمالك تشعل جدول الترتيب

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 12:50

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

حافظ فريق الأهلي على سجله بدون هزيمة وبالعلامة الكاملة في المنافسة على لقب الدوري المصري لرجال كرة اليد.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب أمام الجزيرة ليواصل تربعه على القمة بدون خسارة من المرحلة الأولى ومرحلة المنافسة على اللقب.

وتقام مرحلة المنافسة على اللقب بين ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب من 14 جولة، ويتأهل الأول والثاني في الترتيب إلى مرحلة حسم اللقب في نهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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وجاء نتائج الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب كالآتي:

الأهلي يهزم الجزيرة 26-21

الزمالك يخسر من طلائع الجيش 31-32 برميات الترجيح

البنك الأهلي يهزم سموحة 24-22

سبورتنج يهزم هيليوبوليس 32-31 برميات الترجيح

ويأتي الترتيب كالآتي:

1- الأهلي 13 نقطة

2- الزمالك 9 نقاط

3- سبورتنج 8 نقاط

4- البنك الأهلي 8 نقاط

5- طلائع الجيش 5 نقاط

6- الجزيرة 4 نقاط

7- هيليوبوليس 4 نقاط

8- سموحة 1 نقطة

وتقام الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب يوم الجمعة المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق سموحة، بينما يحل الزمالك ضيفا على سبورتنج.

ويستضيف البنك الأهلي فريق طلائع الجيش.

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