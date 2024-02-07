مدرب النصر يكشف موقف رونالدو وماني من المشاركة أمام الهلال

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - النصر

أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي جاهزية الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني للمشاركة أمام الهلال في كأس موسم الرياض.

ويصطدم النصر بالهلال في كأس موسم الرياض يوم الخميس.

وقال كاسترو في تصريحات للصحفيين: "كريستيانو رونالدو قائد الفريق جاهز للمشاركة أمام الهلال في كأس موسم الرياض".

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وأضاف "نريد تواجد ساديو ماني فهو لاعب مهم بالنسبة لنا، وأعتقد أنه سيشارك في بعض دقائق المباراة".

وتابع المدرب البرتغالي "مشاركة الأسترالي عزيز بيهيش أمام الهلال واردة".

وأكمل "حتى الآن لدينا صعوبة في معرفة مصير الثنائي سلطان الغنام ونواف العقيدي".

رونالدو كان مصابا في الفترة الماضية، مما أدى إلى غيابه عن مواجهة إنتر ميامي وغريمه ليونيل ميسي قبل أيام.

وعانى الأسطورة البرتغالية من إصابة بتمزق في عضلة الساق أدت إلى إبعاده عن مواجهتي شنغهاي الصيني وتشجيانج، اللتين كانتا مقررتين الأسبوع الماضي في الصين، قبل أن يتم تأجيلهما إلى الصيف المقبل، كما لم يتمكن من اللحاق بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي الخميس الماضي.

بينما عاد ماني من مهمته الدولية مع منتخب السنغال بعد توديع بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16.

ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وانتصر الهلال على إنتر ميامي يوم الاثنين.

ثم اكتسح النصر منافسه إنتر ميامي يوم الخميس بسداسية نظيفة.

وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم الخميس.

وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض.

كريستيانو رونالدو الهلال النصر ساديو ماني كأس موسم الرياض
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