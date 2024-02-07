أهلي جدة يترقب وصول محرز وميندي

ينتظر أهلي جدة وصول الثنائي، الجزائري رياض محرز والسنغالي إدواردو ميندي للسعودية للمشاركة في تدريبات الفريق.

وانتهت مهمة محرز وميندي انتهت في كأس إفريقيا بعد خروج الجزائر من دور المجموعات وكذلك خروج السنغال من ثمن النهائي على يد كوت ديفوار.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فمن المقرر أن ينضم ميندي ومحرز للتدريبات خلال الأسبوع الجاري.

في المقاب يستمر مشوار فرانك كيسيه نجم كوت ديفوار في البطولة، غذ يستعد لخوض نصف النهائي المرتقب أمام الكونغو.

ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام الكونغو مساء اليوم الأربعاء ضمن نصف النهائي، على أن يواجه منتخب نيجيريا نظيره الجنوب إفريقي.

في المقابل بيستعد أهلي جدة لمواجهة الأخدود يوم الجمعة الموافق 16 فبراير ضمن الجولة 20 من دوري روشن.