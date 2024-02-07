كرة طائرة - اختيار حكم مصري في قائمة أولمبياد باريس

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

وائل قنديل - حكم كرة طائرة

استقرت لجنة الحكام الدولية للكرة الطائرة على اختيار المصري وائل قنديل ضمن القائمة المشاركة في أولمبياد باريس.

وتلقى الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر إخطارا رسميا من لجنة الحكام الدولية باختيار وائل قنديل.

وتقام أولمبياد باريس في الصيف المقبل خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

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وحسم منتخب مصر تأهله إلى أولمبياد باريس بصفته المصنف الأول في إفريقيا.

ويشارك منتخب مصر للكرة الطائرة في الأولمبياد للمرة السادسة في التاريخ.

ولعب منتخب الطائرة 20 مباراة سابقة في الأولمبياد ولم يحقق سوى انتصارا وحيدا.

وحقق الفراعنة انتصارهم الوحيد في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وغاب منتخب مصر عن أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وتوج الفراعنة بلقب النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا والتي أقيمت في مصر، بعد غياب ثماني سنوات.

ورفعت مصر رصيدها إلى تسعة ألقاب في المركز الثاني للفرق الأكثر تتويجا باللقب خلف تونس صاحبة الـ 11 لقبا.

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